recherche
Séries

La saison 2 de "Cœurs noirs" diffusée sur France 2 à partir du 19 janvier 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 29 décembre 2025 199
La saison 2 de "Cœurs noirs" diffusée sur France 2 à partir du 19 janvier 2026

Après le succès de la première saison sur France Télévisions, la série "Cœurs noirs" sera de retour sur France 2 pour une deuxième saison inédite à partir du lundi 19 janvier 2026.

La première saison de "Cœurs Noirs" s'achève sur un dénouement brutal et particulièrement sombre qui bouleverse totalement l'équilibre du commando.

Alors que les forces spéciales françaises touchent au but dans les rues dévastées de Mossoul, l'opération d'exfiltration tourne au cauchemar lors d'un affrontement final chaotique. Dans la précipitation du départ sous le feu ennemi, l'unité est confrontée au pire scénario possible pour des frères d'armes : devoir abandonner l'un des leurs pour sauver le reste du groupe.

Le choc survient lorsque Sab, la tireuse d'élite du groupe 45, se retrouve isolée et finit par tomber aux mains des combattants de Daech. Malgré le courage de ses coéquipiers, l'hélicoptère est contraint de décoller, laissant la jeune femme derrière lui.

La saison 2 reprend exactement là où la saison 1 s'est arrêtée, se concentrant sur la traque pour localiser et libérer Sab.

Le Groupe 45 est plus que jamais mobilisé pour libérer la snipeuse, retenue en otage.  Mais l’arrivée d’un agent de la DGSE et les négociations houleuses avec Zaïd, maintenant dans la nature, vont fortement perturber la mission.

Avec : Nicolas Duvauchelle (Martin Mansard), Marie Dompnier (Adèle), Nina Meurisse (Sab), Thierry Godard (Roques), Jérémy Nadeau (Paco), Victor Pontecorvo (Spit), Moussa Maaskri (Zaïd), Patrick Mille (Pierre), Louis Séguier (Kevlar), Hugo Palomba (Bijou), Dea Liane (Soraya) et Radouan Leflahi (Moktar Masry).

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Primes à venir
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C dans l'air&quot; lundi 29 décembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Salhia Brakhlia

"C dans l'air" lundi 29 décembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Salhia Brakhlia

29 décembre 2025 - 15:07

Sur le même thème..

&quot;Tom et Lola&quot; saison 2, résumé des derniers épisodes diffusés mardi 30 décembre 2025 sur France 3

"Tom et Lola" saison 2, résumé des derniers épisodes diffusés mardi 30 décembre 2025 sur France 3

28 décembre 2025 - 11:37

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 28 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 28 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine…

27 décembre 2025 - 19:37 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...