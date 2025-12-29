La saison 2 de "Cœurs noirs" diffusée sur France 2 à partir du 19 janvier 2026

Après le succès de la première saison sur France Télévisions, la série "Cœurs noirs" sera de retour sur France 2 pour une deuxième saison inédite à partir du lundi 19 janvier 2026.

La première saison de "Cœurs Noirs" s'achève sur un dénouement brutal et particulièrement sombre qui bouleverse totalement l'équilibre du commando.

Alors que les forces spéciales françaises touchent au but dans les rues dévastées de Mossoul, l'opération d'exfiltration tourne au cauchemar lors d'un affrontement final chaotique. Dans la précipitation du départ sous le feu ennemi, l'unité est confrontée au pire scénario possible pour des frères d'armes : devoir abandonner l'un des leurs pour sauver le reste du groupe.

Le choc survient lorsque Sab, la tireuse d'élite du groupe 45, se retrouve isolée et finit par tomber aux mains des combattants de Daech. Malgré le courage de ses coéquipiers, l'hélicoptère est contraint de décoller, laissant la jeune femme derrière lui.

La saison 2 reprend exactement là où la saison 1 s'est arrêtée, se concentrant sur la traque pour localiser et libérer Sab.

Le Groupe 45 est plus que jamais mobilisé pour libérer la snipeuse, retenue en otage. Mais l’arrivée d’un agent de la DGSE et les négociations houleuses avec Zaïd, maintenant dans la nature, vont fortement perturber la mission.

Avec : Nicolas Duvauchelle (Martin Mansard), Marie Dompnier (Adèle), Nina Meurisse (Sab), Thierry Godard (Roques), Jérémy Nadeau (Paco), Victor Pontecorvo (Spit), Moussa Maaskri (Zaïd), Patrick Mille (Pierre), Louis Séguier (Kevlar), Hugo Palomba (Bijou), Dea Liane (Soraya) et Radouan Leflahi (Moktar Masry).