La serie "Bardot" rediffusée sur France 5 en hommage à Brigitte Bardot mardi et mercredi soir

Mardi 30 et mercredi 31 décembre 2025 à partir de 21:05, France 5 rediffusera la mini-série événement "Bardot" co-réalisée par Danièle Thompson et Christopher Thompson. Trois épisodes seront diffusée par soirée.

"Bardot" retrace le destin extraordinaire de Brigitte Bardot, icône française et figure incontournable du 7ème Art, de son tout premier casting à 15 ans au tournage de La Vérité de Clouzot, 10 ans après.

La comédienne Julia de Nunez incarne le rôle de Brigitte Bardot dans cette mini-série qui se compose de 6 épisodes de 52 minutes.

Mardi 30 décembre 2025

21:05 Épisode 1 Une enfant sage

Brigitte n’a pas encore 15 ans lorsqu’elle pose pour la couverture du tout nouveau magazine ELLE.

Très vite repérée par le jeune Vadim, assistant du prestigieux metteur en scène Marc Allégret, Brigitte obtient la permission de sa famille, bourgeois nantis du chic quartier de Passy, de faire des essais pour un film.

Ses parents ne la trouvent ni belle ni talentueuse et ne croient pas en son avenir d’actrice. Pourtant, grâce à cette rencontre avec Vadim, le destin s’emballe. Brigitte découvre le cinéma, mais surtout l’amour, la sexualité et la liberté. Elle se révolte contre son éducation stricte et conventionnelle, s’épanouit, découvre sa féminité, sa personnalité. Sous les menaces de son père de séparer les amoureux, Brigitte mène à la fois son aventure clandestine avec son amant et une vie officielle de sage écolière apprentie danseuse. Elle déjoue tous les pièges de la bonne société, défie les conventions et vit sa passion secrète avec volupté. Elle tourne des petits rôles et devient une « starlette » en vue.

Après trois ans de mensonges et de dissimulation, elle a enfin le droit, à 18 ans, d’épouser son grand amour.

22:00 Épisode 2 B.B.

Ils sont amants depuis cinq ans, mariés depuis deux ans. Vadim va tourner son premier film, Et Dieu... créa la femme. Il s’est inspiré de Brigitte pour écrire Juliette, son héroïne : sa liberté, sa beauté, ce corps qui défie la pudeur, ce mélange de provocation et de naïveté qui rend fous les hommes. Il choisit pour décor un petit village peu connu au bord de la Méditerranée : Saint-Tropez. Il choisit aussi un comédien de 20 ans pour jouer Michel, son amoureux maudit.

Jean-Louis Trintignant est un garçon austère et introverti. Il est marié, aime les grands textes et la musique classique. Brigitte n’est pas emballée par ce partenaire glacial et si loin d’elle. Mais, sous les yeux de toute l’équipe, et de Vadim derrière sa caméra, une attraction insidieuse s’opère entre les deux jeunes gens. Le metteur en scène profite de ce trouble qui sert son film, mais, très vite, la tension, le malaise envahissent le tournage et tous sont témoins d’une passion qui naît sans plus se cacher. Vadim est dépassé. Il tourne imperturbablement son film, orchestrant chaque jour sur son plateau l’agonie de son couple. Avec élégance, et un sentiment de protection vis-à-vis de sa femme-enfant, sentiment qui ne le quittera jamais, il laisse Brigitte partir avec son nouvel amour.

Mais le couperet qui menace tous les jeunes hommes en cette année 1956 s’abat sur Jean-Louis : la mobilisation et la quasi-certitude d’un départ pour l’Algérie foudroient le couple, tandis que le film sort en France sous un déluge de critiques méprisantes. Brigitte accueille cet échec avec philosophie. Les amoureux profitent d’une dernière permission avant le départ de Jean-Louis, quelques jours de bonheur volés, coupés du monde, dans un cabanon des calanques de Cassis. C’est ainsi qu’elle veut vivre dorénavant, loin du cinéma, du bruit, de la foule, seule avec l’homme qu’elle aime.

Elle ignore qu’Et Dieu... créa la femme, sorti aux États-Unis, vient de déclencher un scandale, suivi d’un succès planétaire. C’est une révolution. Brigitte en est l’inspiration, la muse, l’idole. Elle ne sait pas encore que rien ne sera plus jamais comme avant.

23:00 Épisode 3 La Madrague



Les tournages s’enchaînent. Agents, producteurs : l’entourage jubile. Brigitte manipule avec charme et habileté les journalistes, mais la notoriété est de plus en plus envahissante. Elle est aussi utile : Brigitte parvient à faire rentrer à Paris Jean-Louis, stationné en Allemagne, pour y terminer son service militaire loin de l’Algérie.

Un appel de son idole, le chanteur Gilbert Bécaud, l’enchante : « Souhaitons ensemble une belle année 1957 aux Français de plus en plus nombreux qui ont la télévision. » Après l’émission, les deux stars ont un coup de cœur. Jean-Louis se sent trahi. Mortifié, il quitte Brigitte malgré ses supplications et ses serments de fidélité. Elle tombe alors dans un piège qu’elle n’imaginait pas : une liaison avec un homme marié, très célèbre en plus ! Attentes dans l’ombre, rendez-vous clandestins torrides et furtifs, promesses, contretemps, terreur du scandale, paparazzi aux aguets...

Au milieu d’un tournage intense (En cas de malheur, avec Jean Gabin), Brigitte craque. Une tentative de suicide maquillée en empoisonnement alimentaire, assurances obligent, des retrouvailles ratées : Brigitte comprend que Gilbert ne quittera jamais sa femme.

« Maintenant, ce sera où je veux et quand je veux ! » C’est une nouvelle Brigitte, forte et libérée, qui s’installe dans la maison de ses rêves à Saint-Tropez, un ancien garage à bateaux au bout d’un chemin en terre : La Madrague, une cachette enchantée au bord de l’eau. Elle y vit entourée de sa cour, de ses animaux, au rythme des mambos et des cha-cha-cha. Mais l’insouciance ne dure pas et l’intimité n’est qu’une illusion. Saint-Tropez n’est plus le village d’antan. Depuis Et Dieu... créa la femme, les touristes du monde entier envahissent le petit port et cherchent sa maison.

Son idylle avec un beau guitariste nommé Sacha Distel est placardée dans les journaux, ses relations avec ses amis s’enveniment, son grand-père adoré est malade, Brigitte perd ses repères. La Madrague devient une prison dorée, assiégée de photographes prêts à tout. Et lorsqu’elle veut en sortir pour échapper à sa solitude, la moindre apparition dans un lieu public provoque une émeute où se mêlent cris d’insultes et cris d’amour.

Un soir, ramenée chez elle sous la protection de la police, derrière les barreaux d’un panier à salade, Brigitte Bardot, la femme la plus adulée du monde, offre le visage désespéré d’une jeune fille abîmée par la vie. Elle n’a que 23 ans.

Mercredi 31 décembre 2025

21:05 Épisode 4 Le papillon



C’est l’enterrement du « Boum », son grand-père tant aimé. Le chagrin de Brigitte est immense. La famille, les proches l’entourent.

Heureusement, bientôt, un tournage va commencer. Babette s’en va- t-en guerre est une comédie et les enfants verront enfin un film avec B.B.. Son partenaire, Jacques Charrier, est fils de colonel, 22 ans, physique viril, fossettes adorables. Éperdument amoureux, fougueux, sûr de lui, il présente Brigitte à ses parents. Elle est la femme de sa vie, elle sera la mère de ses enfants et le cinéma sera vite oublié. La naïveté de leur fils inquiète le couple Charrier. Mais Jacques a l’air si heureux... Pourtant, Brigitte n’a aucune envie de fonder une famille et l’idée d’un enfant la terrorise. La nouvelle de sa grossesse est pour elle un cataclysme. Elle appelle Vadim au secours. Avant leur mariage, il lui avait tenu la main dans la cuisine sordide d’une « faiseuse d’ange » où, comme tant de femmes de l’époque, elle avait subi un avortement barbare. Tout aussi barbare, illégale et dangereuse aujourd’hui, l’opération lui fait moins peur que la perspective d’un bébé. Mais, à présent, toutes les portes se ferment : personne n’ose toucher celle qui est devenue Brigitte Bardot.

Prisonnière de sa grossesse, Brigitte se résout à annoncer à Jacques qu’elle est enceinte. Pour lui un rêve se réalise, pour elle un cauchemar commence. Un enfant hors mariage ? Impensable aux yeux du monde entier. Ils se marieront donc... Une cérémonie secrète dans le calme de la petite mairie voisine de la propriété des Bardot (pas d’église, Brigitte est divorcée). Mais la mairie est assiégée par une horde de photographes déchaînés. Pilou, son père, s’en prend à eux, la cérémonie se transforme en pugilat. Les photos volées paraîtront à la une des journaux de Lazareff. Le lendemain, la robe Vichy de la mariée sera vendue par millions...

Plein soleil, le film de René Clément, sera bientôt tourné en Italie, un rôle exceptionnel, un contrat magnifique déjà signé par Jacques. Les démons de Brigitte se déchaînent : peur de l’abandon, de la solitude, terreur de l’accouchement... Au comble de l’angoisse, Brigitte exige de Jacques qu’il renonce au film pour rester avec elle au nom de leur amour. Et de celui de cet enfant qu’il a tant voulu et qu’elle rejette déjà.

22:00 Épisode 5 Bébé



Brigitte serre ses ceintures, écrase sa poitrine dans des soutiens-gorge trop petits. Elle est enceinte de trois mois et personne sur le plateau de Voulez-vous danser avec moi ? ne doit le savoir : on en parlerait déjà du pôle Nord au pôle Sud.

Au grand désespoir de ses parents, Jacques a rompu son contrat. Alain Delon le remplacera. En deuil de Plein soleil, il rejoint Brigitte qui tourne à Nice. Loin de renoncer au cinéma, elle a déjà un projet de film après la naissance du bébé. Fatigué et dépressif, il ne supporte plus l’entourage de Brigitte. Il s’en prend verbalement à Olga, l’agent de Brigitte, qui vient lui apporter le scénario génial du grand Henri- Georges Clouzot. Elle chasse Jacques et veut divorcer.

Après une première rencontre tendue avec le sulfureux Henri-Georges et sa femme Véra, La Vérité se concrétise. Encore une fois paniquée de vivre seule sa grossesse, à présent dévoilée par la presse, Brigitte retrouve Jacques. Mais, encore une fois, l’armée sépare le couple : Jacques est mobilisé. Une photo du gros ventre de Brigitte vaudrait très cher, celle du bébé n’en parlons pas ! L’appartement du XVIe arrondissement est surveillé nuit et jour par des paparazzis. Brigitte ne peut plus sortir de chez elle, son état psychologique est alarmant. Jacques obtient une permission. Elle menace de se suicider s’il repart. Ce chantage terrifie Jacques, lui-même fragile. Il imagine un stratagème dangereux : il s’ouvre les veines afin d’être hospitalisé et ne pas repartir sous les drapeaux.

Impossible pour Brigitte d’accoucher dans une clinique, des journalistes espions l’y attendent déjà : une salle d’opération est aménagée à domicile. Après quelques semaines éprouvantes en hôpital psychiatrique, Jacques, faible et méconnaissable, peut sortir avant la naissance de son fils. Dans l’avenue Paul-Doumer, deux cents photographes campent et bloquent la circulation aidés par un service d’ordre et des barrages de police. C’est là que le bébé va pousser ses premiers cris dans les bras de sa maman épuisée, désemparée. Mais, pour la photo qui fera le tour du monde, il faut sourire et donner le change. C’est un couple radieux, incarnation d’un conte de fées, qui présentera Nicolas Charrier à la face du monde.

23:00 Épisode 6 La vérité



C’est la fête à La Madrague, les copains, les musiciens, la tarte tropézienne et le vin rosé... Brigitte danse, retrouve un peu de joie de vivre, et même Jacques qui fait la gueule et le bébé qui pleure ne lui gâcheront pas la soirée ! L’amour maternel, une évidence ? Décidément, Brigitte n’y arrive pas. Elle se concentre sur la préparation de La Vérité, le choix de son futur partenaire et sa relation ambiguë avec le vénéneux metteur en scène.

Jacques, en pleine dépression, fait des allers-retours en clinique, le tournage est pénible. Seul Alain, son homme de confiance et secrétaire dévoué, la réconforte et partage ses moments de solitude. Clouzot se sert des fractures de Brigitte, il est dur et cynique. Sa direction d’acteur, parfois même accompagnée de violences physiques, est à la limite du supportable.

Le jeune Sami Frey reste enfermé dans un mutisme qu’il ne perd que pendant les prises. Brigitte est intriguée et déstabilisée par ce jeune homme qui ne la regarde pas. Mais Sami finit par se dévoiler : cette indifférence cache des sentiments qui le bouleversent. Une histoire d’amour commence. Brigitte revit la passion pure et exaltante qu’elle n’a jamais retrouvée depuis Jean-Louis. Enfin une lumière au bout du tunnel...

La trahison d’Alain, son confident, celui qui sait tout de sa vie privée, la frappe de plein fouet. Manipulé par Enzo, son amant, qu’il ignore être au service de Pierre Lazareff, Alain vend ses Mémoires à France Dimanche. Les secrets les plus intimes de Brigitte sont dévoilés dans les pages du journal à scandale. Brigitte est dévastée. Jacques apprend sa liaison avec Sami. Les photos d’une bagarre dans la rue entre les deux rivaux sont placardées partout à la une et Brigitte encore une fois traitée de traînée infidèle et de mère indigne à coups de titres sensationnels. La guerre d’Algérie frappe de nouveau : c’est au tour de Sami de partir.

Brigitte va fêter ses 26 ans. Vadim et les amis organisent une fête à Saint-Tropez comme Brigitte les aime tant. Mais ils l’attendent en vain. À bout de force et de désarroi, Brigitte mélange champagne et somnifères, va se cacher loin dans la garrigue et s’ouvre les veines. Au moins, elle est certaine que cette fois on ne la retrouvera pas à temps... Mais le destin lui montre un nouveau chemin vers le bonheur.