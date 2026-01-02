"Dolomites : piégés aux sommets", résumé des derniers épisodes diffusés sur France 3 dimanche 4 janvier 2026

Dimanche 4 janvier 2026 à partir de 21:10, France 3 diffusera les cinq derniers épisodes de "Dolomites : piégés aux sommets", une mini-série inédite.

L'histoire de la série

Dolomites : piégés aux sommets est un thriller plein de suspense, de sentiments et d'humanité, avec pour toile de fond le massif des Dolomites en Italie.

L'histoire commence la veille de Noël, dans un hôtel de luxe où des familles sont venues profiter des pistes enneigées. C'est là que se rencontrent des gens qui n'auraient sans doute jamais dû se rencontrer.

Giovanni Lo Bianco, un homme respectable qui travaille dans la finance, est en vacances avec ses deux enfants. Mais les apparences sont trompeuses et cachent un sombre passé criminel.

Le docteur Claudia Schneider vit quant à elle cachée avec sa fille, ayant été témoin d'un meurtre commis par la Camorra à Naples trois ans auparavant.

Personne ne connaît le lien qui unit Giovanni au clan mafieux. Cette situation déjà compliquée et dangereuse devient catastrophique quand un puissant tremblement de terre déclenche une avalanche qui isole complètement l'hôtel et le village du reste de la vallée. Coupés du monde, sans moyens de communication et privés de secours, les résidents vont devoir faire front pour survivre...

Résumé des épisodes diffusés au cours de la seconde soirée

Cette semaine, France 3 diffuse les cinq derniers épisodes de la série.

21:10 Épisode 4 Panne de courant

Le dictionnaire qui aurait pu permettre de traduire les dernières paroles du Russe est retrouvé brûlé dans la cheminée.

Alors que Lorenzo et Anita vont se baigner dans la piscine, qui est censée leur être interdite, une panne de courant générale provoque l’inquiétude des résidents de l’hôtel. Marco parvient à rétablir le respirateur d’Elena à l’aide d’une batterie de voiture, puis à réparer le générateur. Une altercation éclate entre Lorenzo et Riccardo, qui reproche au petit ami d’Anita d’avoir causé la panne de courant qui aurait pu coûter la vie à sa sœur.

Luca apprend à Marco qu’il existe un autre moyen de sortir de la vallée : une haute via ferrata que Max et Giorgio avaient commencé à poser, avant d’abandonner suite à une discorde entre les deux équipiers. Marco décide de monter une expédition pour terminer cette voie, et va, en compagnie de Luca, demander l’aide de Giorgio, qui les reçoit avec une rare hostilité. Trouveront-ils un dernier équipier assez expérimenté pour les mener dans cette expédition ?

22:10 Épisode 5 Le suspect

Marco et Giovanni découvrent que Max est mort. Au début, ils cachent la nouvelle aux résidents de l’hôtel pour ne pas créer de vague de panique… mais Lorenzo l’annonce dans un accès de douleur. Lydia admet qu’elle ne se sent pas capable de mener une enquête de ce genre ; elle démissionne.

Sarah et Petra sont effondrées elles aussi. Très vite, les soupçons se tournent vers Giorgio, qui a toujours détesté Max. Quand Lorenzo, Riccardo et Anita vont chercher des provisions dans un chalet, Lorenzo trouve un pistolet et il le pointe un peu plus tard sur Giorgio, qu’il rend responsable de la mort de son père. Lors des funérailles improvisées de Max, Petra règle ses comptes avec Sarah devant tout le monde…

23:00 Épisode 6 L'espoir renaît

Petra a laissé partir Giorgio, qui a promis de tenter l’ascension pour sortir de la vallée et appeler les secours. Pendant ce temps, Lidia tente de percer le secret d’Hamid, mais Karim semble déterminé à brouiller les pistes pour éviter que son activité parallèle de passeur ne soit révélée. Umberto propose d’organiser une fête pour célébrer le nouvel an, et tous les résidents mettent la main à la pâte pour aider à décorer la grande salle comme il se doit.

En analysant les photos du corps de Max, Claudia et Marco s’aperçoivent que le tueur a opéré avec la main gauche, ils se mettent donc en traque d’un invité gaucher ou ambidextre.

Marco développe de fortes suspicions à l’égard de Giovanni, qui nie en bloc, défendu par Claudia.

Lors de la fête du nouvel an, Petra reçoit une transmission inquiétante de Giorgio, mais Giovanni parvient à la convaincre de ne pas en parler au reste des résidents pour ne pas les inquiéter.

23:55 Épisode 7 Le poids de la vérité

Les clients de l’hôtel commencent à perdre patience.

Marco doute de Giovanni, Lidia doute d’elle-même, Claudia attend les secours, Lorenzo essaye de s’expliquer avec Anita, Irene veut à tout prix sauver sa relation avec Marco malgré son passé… La situation se délite alors que Giorgio a disparu et que les provisions se font rares.

00:50 Épisode 8 Révélations

Suite à la découverte du dossier, Riccardo confronte Giovanni à son passé.

Claudia, de son côté, découvre qu’Irene a elle aussi menti sur son passé, et la suspecte de l’avoir empoisonnée.

Lidia découvre la vérité sur Hamid, et décide d’enfermer Karim dans la réserve.

Marco monte une expédition pour remettre en état la vieille antenne abandonnée près du barrage.

Lorenzo décide, quant à lui, d’échafauder un plan pour sortir de la vallée en parapente, avec l’aide d’Anita et de Riccardo.