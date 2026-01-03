recherche
Les résumés de "Plus belle la vie" du 5 au au 9 janvier 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Par Jean-Marc VERDREL
Publié samedi 3 janvier 2026
Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 5 au 9 janvier 2026.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 5 janvier 2026 Épisode 490

Luna n'est pas au bout de ses peines alors que son petit-fils continue de lui en faire voir de toutes les couleurs. Au commissariat, un nouveau visage rejoint l'équipe de policiers. De son côté, Chloé s'interroge : doit-elle dire la vérité ?

Mardi 6 janvier 2026 Épisode 491

Des propos accablants à l'encontre d'un Mistralien menace sa carrière. En parallèle, Djawad continue de prendre son rôle de futur père très à cœur. A la résidence, Jules tente de remotiver Steve, qui n'a plus goût à rien.

Mercredi 7 janvier 2026 Épisode 492

Les avis divergent sur la culpabilité du suspect, tandis qu'une nouvelle coloc s'installe. Les Kepler sont mis à rude épreuve par des éléments compromettants.

Jeudi 8 janvier 2026 Épisode 493

Luna est sous le choc, suite à une révélation des policiers. Djawad, quant à lui, rejoint Ariane avec un plan en tête. Au Pavillon des fleurs, Eric transmet à Blanche un courrier, qui ne la laisse pas indifférente...

Vendredi 9 janvier 2026 Épisode 494

Le quartier du Mistral est sous tension après la disparition d'un habitant. Alors que Babeth et Patrick se réjouissaient déjà de leur déménagement, ils se heurtent à un imprévu. De son côté, Thomas se rend à son premier cours à l'université.

Suivez nous...