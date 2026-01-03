"Mitterrand confidentiel" avec Denis Podalydès lundi 5 janvier 2026 sur France 2, résumé des épisodes

Lundi 5 janvier 2026 à 21:10, France 2 débutera la diffusion de la mini-série inédite "Mitterand confidentiel" qui retrace quatre périodes clés de la vie politique et intime de François Mitterrand.

France Télévisions commémore le 30ème anniversaire de la disparition de François Mitterrand, le 8 janvier 1996. Avec une programmation spéciale nous rappelant la vie et la place particulière dans notre histoire et notre mémoire collective du premier président socialiste de la Ve République, le seul à avoir accompli deux septennats, de 1981 à 1995.

Clé de voûte de cette programmation, la série-événement "Mitterrand confidentiel", réalisée par Antoine Garceau avec Denis Podalydès qui incarne le rôle de François Mitterand.

L'histoire en quelques lignes...

En 1994-1995, François Mitterrand est un président affaibli, qui doit gérer une cohabitation politique devenue difficile, et affronter des attaques de toutes parts, politiques et personnelles, y compris au sein de son propre camp. Chaque épisode de la série part d’un événement déclencheur dans ces deux dernières années de son règne pour revenir sur quatre grands tournants de son parcours, tant politiques que romanesques, au cours desquels Danielle Mitterrand et Anne Pingeot, les deux femmes de sa vie, jouent un rôle important.

Quatre tournants majeurs qui seront autant de réinventions personnelles et politiques de la part du « dernier des grands dirigeants » ayant connu la guerre et qui démontrent combien François Mitterrand fut aussi le prince des métamorphoses.

Résumé des épisodes

Lundi 5 janvier 2026 à partir de 21:10, France 2 diffusera les deux premiers épisodes.

Épisode 1

En septembre 1994, le président François Mitterrand, qui doit gérer une cohabitation avec le Premier ministre Edouard Balladur de plus en plus tendue, est attaqué de toutes part, y compris par son propre camp, à l’occasion de la sortie du livre de Pierre Péan « Une jeunesse française », lequel retrace sa trajectoire sous Vichy.

Refusant d’abord de se justifier, François Mitterrand rassemble ses souvenirs, depuis son évasion du stalag jusqu'à la rencontre avec Danielle, sa future épouse, puis son entrée en Résistance, avant d’accepter d’apporter une réponse en direct aux Français, malgré son état physique incertain.

Épisode 2

Le 3 novembre 1994, François Mitterrand voit l'existence de sa seconde famille officialisée par « Paris Match » au moment même où il est empêtré dans le scandale des écoutes de l'Élysée. Le président voit, dans ces nouveaux coups, un nouvel épisode de la guerre qui l'oppose à la droite depuis la cuisante humiliation du vrai-faux attentat de l'Observatoire, en 1959.

C’est à travers le souvenir de la rencontre avec Anne Pingeot, qui l'a sauvé de la dépression à l’époque où il avait perdu son immunité parlementaire, que le président va chercher la force de trouver la riposte.

Les deux derniers épisodes seront diffusés lundi 12 janvier 2026 sur France 2.