Les résumés de "Ici tout commence" du 5 au 9 janvier 2026 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 5 au 9 janvier 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 5 janvier 2026 • Épisode 1343

Loup et Joséphine naviguent en eaux troubles. La tension monte entre Alice et Stanislas. De son côté, Malik lance les paris.

Mardi 6 janvier 2026 • Épisode 1344

Un corps-à-corps inattendu a lieu en cuisine. Après expérience, Alice retourne sa veste. Carla et Bérénice partent en quête d'un nid douillet.

Mercredi 7 janvier 2026 • Épisode 1345

Loup et Anouk sont à découvert. À L'hôtel, Milan entre en terre inconnue. Un choix cornélien attend les jeunes mariées.

Jeudi 8 janvier 2026 • Épisode 1346

Un maître-chanteur fait trembler L'institut. Andréa a trouvé sa tête de turc. Face à Billie, Ferdinand se métamorphose.

Vendredi 9 janvier 2026 • Épisode 1347

Pour Joséphine, c'est le coup de grâce. Prête à tout, Olivia se viande. De son côté, Ferdinand prend une décision radicale.