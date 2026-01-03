Les résumés de "Ici tout commence" du 5 au 9 janvier 2026 sur TF1

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.
Lundi 5 janvier 2026 • Épisode 1343
Loup et Joséphine naviguent en eaux troubles. La tension monte entre Alice et Stanislas. De son côté, Malik lance les paris.
Mardi 6 janvier 2026 • Épisode 1344
Un corps-à-corps inattendu a lieu en cuisine. Après expérience, Alice retourne sa veste. Carla et Bérénice partent en quête d'un nid douillet.
Mercredi 7 janvier 2026 • Épisode 1345
Loup et Anouk sont à découvert. À L'hôtel, Milan entre en terre inconnue. Un choix cornélien attend les jeunes mariées.
Jeudi 8 janvier 2026 • Épisode 1346
Un maître-chanteur fait trembler L'institut. Andréa a trouvé sa tête de turc. Face à Billie, Ferdinand se métamorphose.
Vendredi 9 janvier 2026 • Épisode 1347
Pour Joséphine, c'est le coup de grâce. Prête à tout, Olivia se viande. De son côté, Ferdinand prend une décision radicale.