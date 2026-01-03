"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 5 au 9 janvier 2026 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 5 janvier 2026 • Épisode 1829
Alors que l’enquête de police se resserre autour de Victor, la galerie d’Alix s’enfonce dans les soucis financiers.
Mardi 6 janvier 2026 • Épisodes 1830
Tandis que Claire et Florent jouent à un jeu dangereux, Alix fait un triste constat sur sa carrière.
Mercredi 7 janvier 2026 • Épisode 1831
Sacha prend de plus en plus de place dans le quotidien de Charlotte. De son côté, au pied du mur, Claire ne compte pas baisser les bras.
Jeudi 8 janvier 2026 • Épisode 1832
Les résultats d’analyse du tableau de Valmy tombent : Becker réussira t-il à coincer Alix ? Quant à Florent, jusqu’où est-il prêt à risquer son couple pour sauver Hélène ?
Vendredi 9 janvier 2026 • Épisode 1833
La relation de Charlotte prend une nouvelle tournure. Quant à Claire, ses sentiments pour Florent ont-ils vraiment disparus ?