recherche
Séries

"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 5 au 9 janvier 2026 sur France 3

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 3 janvier 2026 186
"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 5 au 9 janvier 2026 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 5 au 9 janvier 2026.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 5 janvier 2026Épisode 1829

Alors que l’enquête de police se resserre autour de Victor, la galerie d’Alix s’enfonce dans les soucis financiers.

Mardi 6 janvier 2026Épisodes 1830

Tandis que Claire et Florent jouent à un jeu dangereux, Alix fait un triste constat sur sa carrière.

Mercredi 7 janvier 2026Épisode 1831

Sacha prend de plus en plus de place dans le quotidien de Charlotte. De son côté, au pied du mur, Claire ne compte pas baisser les bras.

Jeudi 8 janvier 2026 Épisode 1832

Les résultats d’analyse du tableau de Valmy tombent : Becker réussira t-il à coincer Alix ? Quant à Florent, jusqu’où est-il prêt à risquer son couple pour sauver Hélène ?

Vendredi 9 janvier 2026 Épisode 1833

La relation de Charlotte prend une nouvelle tournure. Quant à Claire, ses sentiments pour Florent ont-ils vraiment disparus ?

Dernière modification le samedi, 03 janvier 2026 12:54
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;20h30 le samedi&quot; à la rencontre des derniers chevaux sauvages ce 3 janvier 2026 sur France 2

"20h30 le samedi" à la rencontre des derniers chevaux sauvages ce 3 janvier 2026 sur France 2

03 janvier 2026 - 13:38

Sur le même thème..

Les résumés de &quot;Demain nous appartient&quot; du 5 au 9 janvier 2026 sur TF1

Les résumés de "Demain nous appartient" du 5 au 9 janvier 2026 sur TF1

03 janvier 2026 - 12:04

A ne pas manquer...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 3 janvier 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Sommaire de "50' Inside" samedi 3 janvier 2026 sur TF1, les repor…

03 janvier 2026 - 00:01 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...