"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 5 au 9 janvier 2026 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 5 au 9 janvier 2026.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 5 janvier 2026 • Épisode 1829

Alors que l’enquête de police se resserre autour de Victor, la galerie d’Alix s’enfonce dans les soucis financiers.

Mardi 6 janvier 2026 • Épisodes 1830

Tandis que Claire et Florent jouent à un jeu dangereux, Alix fait un triste constat sur sa carrière.

Mercredi 7 janvier 2026 • Épisode 1831

Sacha prend de plus en plus de place dans le quotidien de Charlotte. De son côté, au pied du mur, Claire ne compte pas baisser les bras.

Jeudi 8 janvier 2026 • Épisode 1832

Les résultats d’analyse du tableau de Valmy tombent : Becker réussira t-il à coincer Alix ? Quant à Florent, jusqu’où est-il prêt à risquer son couple pour sauver Hélène ?

Vendredi 9 janvier 2026 • Épisode 1833

La relation de Charlotte prend une nouvelle tournure. Quant à Claire, ses sentiments pour Florent ont-ils vraiment disparus ?