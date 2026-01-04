"Face à face" saison 4, les résumés des épisodes diffusés sur France 3 mardi 6 janvier 2026

Mardi 6 janvier 2026 à 21:10, France 3 diffusera les deux premiers épisodes de la 4ème saison inédite de la série "Face à face" avec Claire Borotra, Constance Gay et Marianne James.

Les deux sœurs, l'une flic et l'autre juge d'instruction, sont de retour dans la saison 4 de la série "Face à face" qui se compose de 6 épisodes de 52 minutes.

Entre disputes hautes en couleur, et réconciliations toutes aussi émouvantes, elles doivent mener de front enquêtes et vie personnelle agitée.

Mais que devient Vanessa qui avait subitement disparu à la fin de la saison 3 ? Sa sœur Justine mettra tout en oeuvre pour la retrouver, quitte à transgresser ses valeurs.

La saison 4 en quelques lignes...

Pour retrouver sa sœur, Justine est prête à tout. Même à conclure un pacte interdit avec Zacharie, l'homme qui a brisé le cœur de sa sœur. Il détient des informations essentielles sur l'endroit où Vanessa est retenue... mais le prix à payer est lourd : sa libération. Un accord dangereux. Un choix qui pourrait lui coûter sa carrière... et tout ce qu'elle a construit.

Quand Vanessa réapparaît, sa seule obsession est de retrouver celui qui lui a sauvé la vie. Mais sa quête la ramène, elle aussi, vers Zacharie. Sans le savoir, chacun de ses pas menace de faire exploser le secret de Justine : l'alliance périlleuse qui la lie à Zacharie.

Jusqu'où peut-on aller par amour ?

Et que reste-t-il quand la vérité menace de tout faire voler en éclats ?

Résumé des épisodes

Mardi 6 janvier 2026, France 3 diffusera les deux premiers épisodes de cette 4ème saison inédite.

21:10 Épisode 4x01 État de nécessité

À la suite d’une action dans un supermarché portée par l’association « Poignée de Pain », un agent de sécurité est retrouvé mort. Est-ce un des membres de l’association qui l’a tué ? Et la présidente de l’association est-elle coupable d’avoir organisé des actions consistant à voler dans les supermarchés pour contester contre la hausse des prix ? Ou peut-elle prôner l’état de nécessité ?

21:10 Épisode 4x02 Hors la charité pas de salut

Un jardinier est retrouvé mort dans un cimetière. Au fil de l’enquête, Vanessa et Justine découvrent que la victime était médium et animait un cercle spirite. Est-ce une vengeance de la part d’un des membres du cercle ? Cette immersion dans l’univers du paranormal va bouleverser Vanessa qui voit ses certitudes chamboulées.

La soirée se poursuivra sur France 3 avec la rediffusion d'épisodes des précédentes saison.