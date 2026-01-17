"Le diplôme" : résumé des épisodes diffusés sur TF1 lundi 19 janvier 2026

Lundi 19 janvier 2026 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes de la série "Le diplôme" avec Clémentine Célarié, Bernard Campan, Camille Lellouche et Guillaume Labbé.

L'histoire en quelques lignes...

Qui n’a jamais rêvé - ou plutôt cauchemardé - qu’il repassait son bac ? Étape essentielle de notre vie et premier VRAI examen de notre futur d’adulte. Ce petit, mais néanmoins primordial diplôme qui nous permettra d’aller plus loin. Et pourtant, certains n’ont pas leur bac. Nombreuses sont les raisons : difficultés sociales, familiales, raisons de santé, parcours de vie chaotique, décrochage…

"Le diplôme" raconte le parcours de Delphine (60 ans), Leïla (39 ans), Pierre (35 ans), Sam (66 ans), Hussein (26 ans) et Jen (21 ans), six personnages qui a priori n’avaient aucune raison de se rencontrer et qui ont décidé, chacun pour des raisons différentes, de s’inscrire au lycée pour Adultes de Paris.

Ces héros du quotidien, aux trajectoires de vies très différentes vont donc passer leur bac à un âge de raison où il n’est plus si raisonnable de s’asseoir sur les bancs de l’école.

Cette série se compose de 6 épisodes de 52 minutes.

Résumé des épisodes

21:10 Épisode 1x03 Pierre

Trois mois plus tard, à l'approche de Noël, le rythme s'accélère. Pierre réussit enfin à voir sa fille Zoé qu'il n'a pas vue depuis 2 ans, mais leur rencontre tourne mal. Martial découvre que Delphine suit encore les cours en cachette et use de violence à nouveau ; elle trouve refuge chez Leïla qui la pousse à retourner au lycée. Jen, très proche d'Hussein depuis qu'il l'a sauvée, découvre qu'il dort au lycée. De son côté, Pierre, souhaitant se racheter auprès de sa fille, vole une voiture pour emmener Zoé à la mer et renouer des liens. Alors qu'ils ont réussi à se rapprocher, il est arrêté par la police sous ses yeux.

22:00 Épisode 1x04 Leila

Au second trimestre, les auditeurs, sous pression, préparent le bac blanc. Delphine vit désormais dans un studio. Elle est écartée du cercle familial par ses fils qui, ignorant la vérité, prennent la défense de Martial. Hussein vit chez Jen le temps du bac blanc. Pierre, honteux, ignore sa fille depuis l'arrestation. Leïla, épuisée, en conflit avec sa fille et plus dépendante aux amphétamines que jamais, se dispute avec son mari qui lui reproche d'avoir volé de l'argent sur le compte de leur entreprise. Dans tous ses états, elle prend la voiture... jusqu'à l'accident.

Avec : Clémentine Célarié (Delphine Guilbert), Bernard Campan (Sam Dessal), Camille Lellouche (Leila Tsouri), Guillaume Labbé (Pierre Tasson), Julie Sassoust (Jenifer Simoni), Ahmad Kontar (Hussein Khaddour), Vanessa Guide (Juliette Anger), Marc Riso (Georges), Cécile Rebboah (Lise Panigel), Frédéric Hazan (Alexis Carrasco), Jean-Michel Lahmi (Jacques Diamand), Ener Tambwe (Mouss), Suzy Deschamps (Agnès), Caroline Donnelly (Daisy O'Neill), Laëtitia Vercken (Mélanie), Satya Dusaugey (Gabriel), Laurence Yayel (Patronne bar de l'Avenir), Blandine Papillon (Anna), Léonie Garcia (Lucile), Elodie Godart (Mère Kylian), Arnaldo Abrami (Stan), Pierre Santini (Yves (père Sam)), Anne Paris (Cliente VTC gênée), Gaël Langouët (Kylian), Pierre Gommé (Anatole), Cédric Weber (Collègue déménageur)

Avec la participation de : Isabelle Gélinas (Marianne Morello), Charles Berling (Martial Guilbert).