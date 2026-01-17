"Cœurs noirs" saison 2, les résumés des épisodes diffusés sur France 2 lundi 19 janvier 2026 (vidéo)

Lundi 19 janvier 2026 à 21:10, France 2 débutera la diffusion de la deuxième saison inédite de "Cœurs noirs", une immersion totale dans le quotidien d'un commando d'élite des Forces Spéciales françaises (le Groupe 45) en pleine guerre contre le terrorisme.

La première saison de "Cœurs Noirs" s'achève sur un dénouement brutal et particulièrement sombre qui bouleverse totalement l'équilibre du commando.

Alors que les forces spéciales françaises touchent au but dans les rues dévastées de Mossoul, l'opération d'exfiltration tourne au cauchemar lors d'un affrontement final chaotique. Dans la précipitation du départ sous le feu ennemi, l'unité est confrontée au pire scénario possible pour des frères d'armes : devoir abandonner l'un des leurs pour sauver le reste du groupe.

Le choc survient lorsque Sab, la tireuse d'élite du groupe 45, se retrouve isolée et finit par tomber aux mains des combattants de Daech. Malgré le courage de ses coéquipiers, l'hélicoptère est contraint de décoller, laissant la jeune femme derrière lui.

La saison 2 reprend exactement là où la saison 1 s'est arrêtée, se concentrant sur la traque pour localiser et libérer Sab.

Le Groupe 45 est plus que jamais mobilisé pour libérer la snipeuse, retenue en otage. Mais l’arrivée d’un agent de la DGSE et les négociations houleuses avec Zaïd, maintenant dans la nature, vont fortement perturber la mission.

Résumé des épisodes

Lundi 19 janvier 2026, France 2 diffusera les deux premiers épisodes.

21:10 • Épisode 2x01

Après la capture de Sab, le groupe 45 intègre deux nouveaux FS et Pierre, un agent de la DGSE. Les négociations avec Zaïd progressent quand un attentat contre le consulat de France par un de ses lieutenants déclenche une opération des 45.

22:00 • Épisode 2x02

En congé paternité, Martin revient en Irak. Les 45 doivent protéger Zaïd en éliminant un survivant de Qalb Aswad qui veut le dénoncer à Daesh. Une fois qu'ils ont éliminé leur cible, Zaïd accepte d'échanger Sab contre son petit-fils et sa fille. Au dernier moment un hélicoptère survole la zone semant la panique. Zaïd embarque in extremis Yanis et Sab...

Avec : Nicolas Duvauchelle (Martin Mansard), Marie Dompnier (Adèle), Nina Meurisse (Sab), Thierry Godard (Roques), Jérémy Nadeau (Paco), Victor Pontecorvo (Spit), Moussa Maaskri (Zaïd), Patrick Mille (Pierre), Louis Séguier (Kevlar), Hugo Palomba (Bijou), Dea Liane (Soraya) et Radouan Leflahi (Moktar Masry).