"Elsbeth" saison 2 : résumé des épisodes diffusés mercredi 21 janvier 2026 sur TF1

Mercredi 21 janvier 2026 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes de la seconde saison de "Elsbeth", une série américaine inédite, spin-off des séries populaires "The Good Wife" et "The Good Fight" qui reprend le personnage emblématique d'Elsbeth Tascioni.

Détective hors du commun, Elsbeth se retrouve plongée dans des enquêtes complexes, utilisant son intuition hors norme et ses méthodes peu conventionnelles pour résoudre des affaires. Chaque épisode est une nouvelle énigme à démêler, où Elsbeth nous entraîne dans un univers où le droit et le mystère se mêlent.

Chaque épisode est basé sur le principe du Howcatchem (inversion du Whodunit) où le meurtrier, la préparation et la réalisation du meurtre sont révélés dès les premières minutes de l'épisode, tout comme dans "Colombo"...

Résumé des épisodes diffusés

21:10 Épisode 2x15 Je vois... Je vois...



Elsbeth se mesure à une médium professionnelle suite à l'assassinat à Central Park du beau-fils de l'une de ses clientes les plus fortunées. Kaya, quant à elle, prend enfin du galon.

21:55 Épisode 2x16 Piège en eaux trouples

Suite à la mort suspecte d'un homme noyé dans un spa, Elsbeth fait appel aux conseils de sa veuve, Freya, une adepte du tri et du lâcher prise, dont la philosophie du "moins c'est plus" et la personnalité autoritaire semblent en contradiction avec sa relation de "trouple".