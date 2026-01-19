recherche
"Il était deux fois", résumé des épisodes diffusés mercredi 21 janvier 2026 sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL
Publié lundi 19 janvier 2026
Mercredi 21 janvier 2026 à 21:10, France 2 diffusera les deux derniers épisodes de la mini-série inédite "Il était deux fois" librement adaptée du roman à succès Franck Thilliez.

L'histoire en quelques lignes...

2013. À la recherche de sa fille qui a disparu, la capitaine Gabrielle Moscato s’endort dans une chambre d’hôtel pour s’y réveiller… en 2025, sans aucun souvenir des douze années qui se sont écoulées. Une amnésie psychogène atypique lui a effacé la mémoire mais n’a pas altéré son instinct de flic, ni son instinct de mère.

Jusqu’où ira-t-elle pour sauver sa fille ? Ou plutôt, jusqu’où est-elle déjà allée ?

Résumé des épisodes

mercredi 21 janvier 2026, France 2 diffusera derniers épisodes.

21:10 Épisode 5

La piste des hommes mariés que Julie et son amie Louise faisaient chanter est une impasse, mais un nouveau tableau similaire à celui de Julie est retrouvé dans une autre région…Gabrielle et Paul découvrent alors que le tueur qu’ils recherchent utilise de la kétamine pour piéger jeunes femmes et coupables idéals.

22:00 Épisode 6

Gabrielle découvre que son enquête passée l’avait amenée à suspecter Caleb Traskman d’être en lien avec l’auteur des tableaux morbides. L’un écrit un roman pendant que l’autre peint un tableau de sang, deux œuvres pour un même meurtre ! Seul Caleb Traskman aurait pu permettre d’identifier son complice et peut-être de sauver sa fille. Mais Gabrielle ne se connaît que trop bien : si elle a suspecté Caleb, elle a forcément été se confronter à lui afin de retrouver Julie. Que s’est-il passé entre eux pour provoquer une amnésie chez Gabrielle ?

Suivez nous...