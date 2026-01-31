Les résumés de "Plus belle la vie" du 2 au 6 février 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 2 au 6 février 2026.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 2 février 2026 • Épisode 510

Alors que l'enquête des policiers piétine, les victimes comptent bien faire parler les preuves. En parallèle, Eric attend l'affaire qui pourrait mettre l'agence sur les rails. À la résidence, Yolande est persuadée que Mirta et Jules lui cachent quelque chose.

Mardi 3 février 2026 • Épisode 511

Les policiers sont en alerte suite à la découverte de la prochaine cible. En parallèle, Eric et Laura profitent d'un événement romantique pour faire la publicité de leur agence. À la résidence, une mauvaise nouvelle vient bouleverser Mirta.

Mercredi 4 février 2026 • Épisode 512

Dans l'enquête, le croisement de différents éléments ouvre la voie à une nouvelle hypothèse. En parallèle, Ophélie cherche à mettre des bâtons dans les roues à sa mère. De son côté, Apolline propose son aide à une nouvelle amie.

Jeudi 5 février 2026 • Épisode 513

Suite à une macabre découverte, les policiers se retrouvent face à une impasse. De son côté, Vanessa adopte une nouvelle méthode pour aborder sa fille. Au Mistral, Steve déchante en apprenant le mensonge d'Apolline.

Vendredi 6 février 2026 • Épisode 514

Au commissariat, Steve et Morgane s'associent pour découvrir l'identité de l'agresseur en fuite. Dans leur enquête, Eric et Laura font face à une situation délicate. Un nouveau revenant au quartier Mistral ne fait pas que des heureux.