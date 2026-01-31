Les résumés de "Ici tout commence" du 2 au 6 février 2026 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 2 au 6 février 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 2 février 2026 • Épisode 1363

A son habitude, Ferdinand fait des magouilles. Stanislas est mis à nu. Face à Carla, Gaspard se dévoile...

Mardi 3 février 2026 • Épisode 1364

Ferdinand a une révélation. Gaspard joue à l'enfant turbulent. Avec Stanislas, Alice veut marquer son point.

Mercredi 4 février 2026 • Épisode 1365

Stanislas fait mouche. Solal tient les rênes. Constance en impose !

Jeudi 5 février 2026 • Épisode 1366

Contre toute attente, Anaïs sort les griffes. Le chef Montigny-Ferrand est sous le feu des projecteurs.

Vendredi 6 février 2026 • Épisode 1367

Le chef Castelmont prend un coup. Avec Hector, Denis fait porter ses fruits. Pour Zoé, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.