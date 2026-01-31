"Cœurs noirs" saison 2, les résumés des épisodes diffusés sur France 2 lundi 2 février 2026

Lundi 2 février 2026 à 21:10, France 2 diffusera les deux derniers épisodes de la deuxième saison inédite de "Cœurs noirs", une immersion totale dans le quotidien d'un commando d'élite des Forces Spéciales françaises en pleine guerre contre le terrorisme.

Le Groupe 45 est plus que jamais mobilisé pour libérer la snipeuse, retenue en otage. Mais l’arrivée d’un agent de la DGSE et les négociations houleuses avec Zaïd, maintenant dans la nature, vont fortement perturber la mission.

Résumé des épisodes

Lundi 2 février 2026, France 2 diffusera les épisodes 5 & 6 de cette seconde saison inédite.

21:10 • Épisode 2x05

Martin élabore un plan pour forcer Moktar à envoyer Sab se faire soigner dans une clinique en dehors de Mossoul. Moktar fait pression sur la DGSE pour récupérer des fonds bloqués au Qatar. Comme les Français refusent d'aider à financer Daesh, Moktar organise une exécution où Sab est contrainte de tuer un prisonnier devant les caméras...

22:00 • Épisode 2x06

Après le simulacre d'exécution, la DGSE et le COS décident de lancer l'opération de libération de Sab. Soraya injecte de l'insuline à Sab pour provoquer un coma diabétique. Sab est envoyée à une clinique russe. Les 45 attaquent permettant à Sab de s'échapper. Elle doit abandonner Soraya blessée par une balle perdue. De retour à la base, ils sont accueillis en héros...

Avec : Nicolas Duvauchelle (Martin Mansard), Marie Dompnier (Adèle), Nina Meurisse (Sab), Thierry Godard (Roques), Jérémy Nadeau (Paco), Victor Pontecorvo (Spit), Moussa Maaskri (Zaïd), Patrick Mille (Pierre), Louis Séguier (Kevlar), Hugo Palomba (Bijou), Dea Liane (Soraya) et Radouan Leflahi (Moktar Masry).