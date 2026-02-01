recherche
Séries

"Bellefond" : L'épisode « Succession » à revoir sur France 3 mardi 3 février 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 1 février 2026 110
"Bellefond" : L'épisode « Succession » à revoir sur France 3 mardi 3 février 2026

Mardi 3 février 2026 à 21:10, France 3 rediffusera « Succession », le troisième épisode inédit de "Bellefond" avec Stéphane Bern qui s'engage dans une quête pour combattre l'injustice.

Antoine Bellefond, ancien procureur de la République, est devenu avocat pénaliste pour suivre la mission qu’il s’est donnée : lutter contre l’injustice et les erreurs judiciaires, accompagné de ses trois stagiaires, étudiants en droit pénal.

Épisode 3  Succession

Mathilde Duprieur, propriétaire du Cocoon, un restaurant de plage, est accusée du meurtre de Lionel, son mari.

Elle fait appel à Bellefond qui découvre que le commandant Philippe Vasquez, un ami de longue date, est en charge de l’affaire.

Alors que les indices semblent indiquer la culpabilité de Mathilde, Bellefond et ses étudiants doivent se confronter à un flic qui va tout faire pour les empêcher de mener leur enquête en parallèle, au risque de mettre en péril leur amitié.

Stéphane Bern (Antoine Bellefond), Bruno Solo (Philippe Vasquez), Pauline Paolini (Mathilde Duprieur), Wendy Nieto (Camille), Jeaneta Domingos (Awa), Arthur Prevost (Lucas), Elisa Libri (Cléo), Agathe Dodemant (Gaïa Duprieur).

Dernière modification le dimanche, 01 février 2026 12:14
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

Coupe de France : le match Marseille / Rennes diffusé en direct sur France 2 mardi 3 février 2026

Coupe de France : le match Marseille / Rennes diffusé en direct sur France 2 mardi 3 février 2026

01 février 2026 - 12:02

Sur le même thème..

&quot;Un si grand soleil&quot;, les résumés des épisodes diffusés du 2 au 6 février 2026 sur France 3

"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 2 au 6 février 2026 sur France 3

31 janvier 2026 - 13:47

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 1er février 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 1er février 2026 sur TF1, sommaire du magazine …

31 janvier 2026 - 20:07 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...