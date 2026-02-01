"Bellefond" : L'épisode « Succession » à revoir sur France 3 mardi 3 février 2026

Mardi 3 février 2026 à 21:10, France 3 rediffusera « Succession », le troisième épisode inédit de "Bellefond" avec Stéphane Bern qui s'engage dans une quête pour combattre l'injustice.

Antoine Bellefond, ancien procureur de la République, est devenu avocat pénaliste pour suivre la mission qu’il s’est donnée : lutter contre l’injustice et les erreurs judiciaires, accompagné de ses trois stagiaires, étudiants en droit pénal.

Épisode 3 • Succession

Mathilde Duprieur, propriétaire du Cocoon, un restaurant de plage, est accusée du meurtre de Lionel, son mari.

Elle fait appel à Bellefond qui découvre que le commandant Philippe Vasquez, un ami de longue date, est en charge de l’affaire.

Alors que les indices semblent indiquer la culpabilité de Mathilde, Bellefond et ses étudiants doivent se confronter à un flic qui va tout faire pour les empêcher de mener leur enquête en parallèle, au risque de mettre en péril leur amitié.

Stéphane Bern (Antoine Bellefond), Bruno Solo (Philippe Vasquez), Pauline Paolini (Mathilde Duprieur), Wendy Nieto (Camille), Jeaneta Domingos (Awa), Arthur Prevost (Lucas), Elisa Libri (Cléo), Agathe Dodemant (Gaïa Duprieur).