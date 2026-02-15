Les résumés de "Demain nous appartient" du 16 au 20 février 2026 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Demain nous appartient" diffusée à 19:10 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 16 au 20 février 2026.

Entre histoires d'amour, enquêtes policières et trahisons : le quotidien des Sétois n’est pas de tout repos !

Lundi 16 février 2026 • Épisode 2141

Georges fait une étrange découverte au lycée. Marceau et Diane préparent un coup qui secoue le lycée. Sara et Roxane tentent des approches différentes pour se reconquérir.

Mardi 17 février 2026 • Épisode 2142

Une lettre pour Victoire fait basculer l'enquête. Roxane se montre très entreprenante. Erica découvre la supercherie de Marceau.

Mercredi 18 février 2026 • Épisode 2143

Georges ne peut plus compter sur Martin. Mona est accusée de sabotage. Gloria craque devant un patient.

Jeudi 19 février 2026 • Épisode 2144

Georges se rapproche dangereusement de la vérité. Raphaëlle découvre la notoriété de son collègue Brice. Nordine appréhende son bilan de santé.

Vendredi 20 février 2026 • Épisode 2145

Georges découvre l'envers du décor. Avec sa femme Nadia, Brice montre son vrai visage. Waren fait une révélation troublante aux jumeaux Roussel.