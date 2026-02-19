"Blanca" saison 3, résumé des épisodes diffusés samedi 21 février 2026 sur M6

Samedi 21 février 2026 à 21:10, M6 diffusera deux nouveaux épisodes de la troisième saison inédite de la série "Blanca". Que va-t-il se passer ? Voici les résumés des épisodes 5 & 6...

Cette saison, les tribulations de notre héroïne seront multiples, tant sur le plan personnel que professionnel, avec une affaire particulièrement difficile qui l’occupera tout au long de la saison.

Présentation de la nouvelle saison

Blanca (Maria Chiara Giannetta) nous a toujours montré comment affronter l’avenir sans crainte, comment faire appel à notre courage lorsque la vie nous lance des défis. Et, surtout, à ne pas avoir peur de l’obscurité. Mais parfois, la vie nous donne plus que ce que l’on espère...

Dans cette nouvelle saison, Blanca va devoir faire face à une grave perte : sa chienne guide Linneo est morte, laissant Blanca sans ses “yeux”. Depuis cette disparition, Blanca a essayé d’autres chiens, mais sans succès : l’un est trop incontrôlable, l’autre trop paresseux... À tel point qu’elle n’arrive même pas à leur trouver un nom ! Le dernier s’appelle tout simplement “Chien 3” et il a un gros défaut : il l’aime trop !

Blanca, dans un état d’esprit différent de celui de d’habitude, rejettera l’avenir et décidera de se suffire à elle-même. Mais la vie la forcera à affronter les ténèbres qui ne l’avaient jamais autant effrayée auparavant.

Pourtant, dans cette confrontation, elle ne sera pas seule car, outre ses compagnons habituels, elle fera la rencontre de Domenico Falena (Domenico Diele), qui rebattra les cartes de sa relation avec Liguori (Giuseppe Zeno). Domenico marquera profondément sa vie et la poussera à remettre en question toutes ses certitudes...

Résumé des épisodes

Samedi 21 février 2026 à partir de 21:10, M6 vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes.

21:10 Épisode 3x05 Le dauphin (1/2)

Blanca et Liguori enquêtent sur la chute suspecte de Mauro Taverna, un stagiaire du centre de sauvetage des animaux marins, retrouvé inanimé au pied du marché aux poissons. Ils découvrent que Mauro s'occupait de Moïse, un dauphin blessé dont Blanca comprend qu’il est au cœur de cette affaire. Elle est persuadée que l'animal est un dauphin commando équipé d'une micropuce, et que Mauro a été poussé du toit à cause de cette puce.

22:10 Épisode 3x06 Le dauphin (2/2)

Après la mort d’Alessandro, vétérinaire au centre de sauvetage et père biologique de Mauro, ce dernier est suspecté et interrogé par Liguori et Blanca. Il leur révèle qu'il a été payé par deux hommes pour voler la micropuce de Moïse. Le duo découvre alors que la micropuce contient des coordonnées permettant aux deux malfrats de récupérer une cargaison de drogue. Par ailleurs, Domenico et Blanca se rendent à la clinique obstétrique pour leur enquête sur le fils de Valya.