Les résumés de "Plus belle la vie" du 23 au 27 février 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 23 au 27 février 2026.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 23 février 2026 • Épisode 525

Les détectives tentent le tout pour le tout pour être les premiers à faire parler les preuves. Un mystérieux cadeau, à l'attention d'Elena et Mathis, laisse Chloé dans l'embarras. Chez les Nebout - Boher, Martin se retrouve dans une situation qu'il n'avait pas anticipée.

Mardi 24 février 2026 • Épisode 526

Alors que Morgane suit la même piste qu'Eric et Laura, Ariane prend de l'avance avec de nouveaux indices. De son côté, Apolline s'abandonne à ses sentiments. Au Mistral, Vanessa broie du noir et confie ses soucis à Thomas.

Mercredi 25 février 2026 • Épisode 527

Alors que la police tente de faire la lumière sur une nouvelle agression, les détectives se voient dépossédés de leur enquête. Au Mistral, un habitant continue d'avoir des comportements troublants. En parallèle, Boher n'apprécie pas les fréquentations de sa fille.

Jeudi 26 février 2026 • Épisode 528

Un des membres du commissariat voit son avenir menacé, craignant que l'on découvre la vérité à son sujet. Par inadvertance, Ulysse découvre l'identité de l'amante cachée. Au Mistral, Baptiste bénéficie d'une aide précieuse pour divertir les enfants.

Vendredi 27 février 2026 • Épisode 529

Au commissariat, le comportement de la suspecte intrigue les policiers. Alors que Barbara prépare avec soin l'anniversaire de Louis, ce dernier à la tête ailleurs. Au Pavillon des fleurs, Blanche reçoit un appel et se précipite annoncer la nouvelle...