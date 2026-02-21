Les résumés de "Ici tout commence" du 23 au 27 février 2026 sur TF1

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 23 au 27 février 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 23 février 2026 • Épisode 1378

Face aux problèmes d'Inès, Zoé fait une promesse ambitieuse ! À L'hôtel Jourdain, le projet de Mehdi ne tient qu'à un fil. Avec Mattéo, Jude veut en découdre !

Mardi 24 février 2026 • Épisode 1379

Zoé enchaîne les bras de fer. Mehdi voit, enfin, la lumière au bout du tunnel. Dans leur couple, Mattéo et Jude jouent au chat et à la souris.

Mercredi 25 février 2026 • Épisode 1380

Thibault découvre la nouvelle corde sensible de Jim. À L'hôtel Jourdain, Andréa trouve Anouk dans une position délicate. Stanislas se lance dans un nouveau défi de taille !

Jeudi 26 février 2026 • Épisode 1381

Entre les Lanneau, il y a méprise ! À la colocation, Thibault est induit en erreur. Loup décide de faire profil bas.

Vendredi 27 février 2026 • Épisode 1382

La famille Leroy baisse les armes. Face aux élèves, Anouk se rend à l'évidence. Le passé de Stanislas vient toquer à sa porte.