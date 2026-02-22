recherche
"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 23 au 27 février 2026 sur France 3

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 22 février 2026 129
"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 23 au 27 février 2026 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 23 au 27 février 2026.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 23 février 2026Épisode 1864

Alors que la police débarque à la ferme, Aude fait appel à un nouveau témoin dans l’enquête sur Pablo : son fils Alexis.

Mardi 24 février 2026Épisodes 1865

Tandis que Yann trouve une oreille attentive à ses problèmes, Caroline doute : et si Pablo ne disait pas toute la vérité ?

Mercredi 25 février 2026Épisode 1866

La rancœur de Roxane envers Catherine ne cacherait-elle pas quelque-chose ? De son côté, Johanna est prête à sauter le pas pour fonder une famille.

Jeudi 26 février 2026 Épisode 1867

Tandis que Becker et Hugo font équipe pour sauver Pablo, Alex découvre que Ludo a menti à la police.

Vendredi 27 février 2026 Épisode 1868

Alors qu’Elodie doute de la loyauté de Pauline, Pablo révèle à Noura que sa mère voudrait qu’il rentre à Lyon.

Suivez nous...