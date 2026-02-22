"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 23 au 27 février 2026 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 23 février 2026 • Épisode 1864
Alors que la police débarque à la ferme, Aude fait appel à un nouveau témoin dans l’enquête sur Pablo : son fils Alexis.
Mardi 24 février 2026 • Épisodes 1865
Tandis que Yann trouve une oreille attentive à ses problèmes, Caroline doute : et si Pablo ne disait pas toute la vérité ?
Mercredi 25 février 2026 • Épisode 1866
La rancœur de Roxane envers Catherine ne cacherait-elle pas quelque-chose ? De son côté, Johanna est prête à sauter le pas pour fonder une famille.
Jeudi 26 février 2026 • Épisode 1867
Tandis que Becker et Hugo font équipe pour sauver Pablo, Alex découvre que Ludo a menti à la police.
Vendredi 27 février 2026 • Épisode 1868
Alors qu’Elodie doute de la loyauté de Pauline, Pablo révèle à Noura que sa mère voudrait qu’il rentre à Lyon.