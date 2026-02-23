"Elsbeth" saison 3 : résumé des épisodes diffusés mercredi 25 février 2026 sur TF1

Mercredi 25 février 2026 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes de la troisième saison de "Elsbeth", une série américaine inédite, spin-off des séries populaires "The Good Wife" et "The Good Fight" qui reprend le personnage emblématique d'Elsbeth Tascioni.

Détective hors du commun, Elsbeth se retrouve plongée dans des enquêtes complexes, utilisant son intuition hors norme et ses méthodes peu conventionnelles pour résoudre des affaires. Chaque épisode est une nouvelle énigme à démêler, où Elsbeth nous entraîne dans un univers où le droit et le mystère se mêlent.

Chaque épisode est basé sur le principe du Howcatchem (inversion du Whodunit) où le meurtrier, la préparation et la réalisation du meurtre sont révélés dès les premières minutes de l'épisode, tout comme dans "Colombo"...

Résumé des épisodes diffusés

Mercredi 25 février 2026, TF1 diffusera les épisodes 5 & 6.

21:10 Épisode 3x05 Rimes et châtiment

Après le décès d'une mécène qui bouleverse le milieu artistique associatif new-yorkais, Elsbeth s'interroge sur les motivations de l'ami de la victime, Gary, directeur d'une revue littéraire réputée. Elle retrouve également son amie Marissa Gold, qui suit les traces de son père, Eli, en tant que directrice de campagne d'un candidat à la mairie.

21:55 Épisode 3x06 Pauvre petit milliardaire

Lorsqu'un expert en gestion de crise disparaît dans le bunker d'un milliardaire, Elsbeth part à la recherche de la forteresse ultramoderne qui révèle les penchants paranoïaques de son propriétaire. En parallèle, elle fait également la connaissance de Winnie, la veuve du juge Crawford.