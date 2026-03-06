recherche
"Mystères au paradis", résumé des épisodes diffusés sur France 3 dimanche 8 mars 2026

Par Jean-Marc VERDREL
Publié vendredi 6 mars 2026
"Mystères au paradis", résumé des épisodes diffusés sur France 3 dimanche 8 mars 2026

Dimanche 8 mars 2026 à 21:10, France 3 diffusera deux nouveaux épisodes de la seconde saison de la série "Mystères au paradis" dans laquelle l'inspecteur Goodman reprend du service pour résoudre les mystères de Shipton Abbott.

L'histoire en quelques lignes...

Après avoir quitté le paradis aux Caraïbes puis l'effervescence de la ville de Londres, l'inspecteur Humphrey Goodman et sa fiancée Martha s'installent dans la petite ville de Shipton Abbott, dans le Devon, d'où est originaire Martha. Il va prendre le poste d'inspecteur de ce petit coin tranquille et Martha va pouvoir réaliser son rêve d'ouvrir un restaurant.

Mais derrière l'aspect paradisiaque de cette ville se cachent des mystères particulièrement complexes que seul l'esprit affûté de l'inspecteur Goodman, aidé par sa nouvelle équipe, peut résoudre.

Résumé des épisodes

Dimanche 8 mars 2026 à partir de 21:10, France 3 diffusera les épisodes 3 & 4.

Épisode 3  La lettre d'adieu

Maisie Morgan accompagne ses trois beaux-fils lors d’une sortie en mer et disparaît en laissant derrière elle une lettre d’adieu. Alors que des recherches sont entamées pour retrouver son corps, Humphrey et Esther enquêtent sur la disparition.

Épisode 4  Le diable des rochers

Le père Michael, un professeur de Saint Barnabas, a disparu à Cannon's Cove. Son comportement étrange quelques jours avant sa disparition et la découverte de billets sur la plage rendent l'enquête d'Esther et Humphrey encore plus complexe.

L'info TV en continu

Suivez nous...