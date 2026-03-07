"Maison de retraite", résumé des épisodes diffusés lundi 9 mars 2026 sur TF1 (vidéo)

Lundi 9 mars 2026 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir les deux premiers épisodes de "Maison de retraite", une nouvelle série inédite adaptée des films à succès.

L'histoire en quelques lignes...

Le foyer Lino Vartan accueille pour la première fois des ados condamnés au travail d’intérêt général au sein de la maison de retraite... mais c’est la guerre entre les générations : nos séniors hauts en couleurs refusent de partager leur paradis avec des criminels !

Milann tente de les convaincre de l’intérêt du transgénérationnel quand deux policiers viennent le chercher. Il n'a d’autre choix que de les suivre... chargeant Adèle, l'aide soignante, de veiller sur les lieux.

Panique et pression énorme pour la jeune femme qui doit gérer ses pensionnaires hauts en couleurs, sa fille, sa rupture avec son mari qui revient à la charge... et Alban qui veut sa place de directrice !

Alors qu’elle découvre avec stupeur que Milann vient d’être déféré, second coup de bambou : la région vient de leur supprimer leurs subventions !

Mais qui en veut au foyer Lino Vartan ?

Résumé des épisodes

Cette série inédite se compose de 6 épisodes de 52 minutes qui sont réalisés par Claude Zidi Jr et Kev Adams.

Les deux premiers épisodes seront diffusés lundi 9 mars 2026 à partir de 21:10.

Épisode 1x01 • Rencontre du 3ème âge

Le foyer Lino Vartan accueille pour la première fois des ados condamnés aux travaux d'intérêt général. Mais les pensionnaires s'insurgent : c'est la guerre entre générations ! La colonelle n'a plus qu'une idée en tête : mettre le jeune Jules au pas.

Épisode 1x02 • Recette de grand-mère

Adèle tente de gérer le foyer, mais elle se met ses pensionnaires à dos. Quand Sylvette apprend que son bistrot va être vendu, Badou, un des TIG, l'emmène revoir son bistrot pour surmonter son chagrin et, par la même occasion, régler ses comptes avec une vieille connaissance de son quartier...

Avec : Stefi Celma (Adèle), Jarry (Alban), Daniel Prévost (Alfred), Chantal Ladesou (La colonelle), Liliane Rovère (Sylvette), Michel Jonasz (Albert), Firmine Richard (Fleurette), Enrico Macias (Rico), Claudette Walker (Marguerite), Pierre-François Martin-Laval (Anthony), Manon Balasuriya (Inès), Aboubacar Bidanessy (Badou), Maleaume Paquin (Jules), Nicoletta (Nicole), Zoé Diowo Ceccaldi (Lily), Gary Mihaileanu (Christophe), Virginie Vignon (Aline)...