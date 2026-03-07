Les résumés de "Ici tout commence" du 9 au 13 mars 2026 sur TF1

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 9 au 13 mars 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 9 mars 2026 • Épisode 1388

Stanislas se trouve une alliée de taille. Ismaël a du mal à trouver sa place. Dans son couple, Milan ne s'y retrouve plus.

Mardi 10 mars 2026 • Épisode 1389

Stanislas bascule dans un sombre passé. Face à Milan et Anaïs, Jasmine manie la langue de bois. Ismaël sait mieux que quiconque ce qui lui plait !

Mercredi 11 mars 2026 • Épisode 1390

Bakary ouvre les yeux sur Stanislas. Sur les bons conseils de Carla, Zoé se lance dans des tests. Gaspard et Maya partagent le même hobby.

Jeudi 12 mars 2026 • Épisode 1391

Stanislas croit n'avoir plus rien à perdre. Zoé découvre que ses intuitions étaient bonnes. Pénélope pâtit de la déformation professionnelle de Malik.

Vendredi 13 mars 2026 • Épisode 1392

Stanislas est pris de court. Malik se voit proposer une offre en or ! Lionel souffre du syndrome du nid vide.