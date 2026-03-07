recherche
"L'art du crime" : 2 épisodes à revoir sur France 2 lundi 9 mars 2026 avec Nicolas Gob et Eléonore Bernheim

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 7 mars 2026 162
"L'art du crime" : 2 épisodes à revoir sur France 2 lundi 9 mars 2026 avec Nicolas Gob et Eléonore Bernheim

Lundi 9 mars 2026 à partir de 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de "L'art du crime" avec Nicolas Gob et Eléonore Bernheim.

Antoine Verlay, ancien policier de la brigade criminelle, et Florence Chassagne, historienne de l'art, mènent conjointement des enquêtes au sein de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC).

Quand le monde de l’art devient le terrain de jeu des criminels, ce duo pourtant mal assorti fait des miracles...

21:05 Épisode 7x02 La muse perdue

Dans son magnifique atelier, le corps d’une restauratrice en art est retrouvé... ainsi qu’un chef-d’œuvre que Florence identifie comme un Botticelli !

Antoine et Florence sont propulsés dans un terrible jeu de piste qui les conduit jusqu'au splendide musée Jacquemart-André. Mais l’amour courtois du maître italien de la Renaissance trouble notre duo.

Antoine, désireux d’oublier Florence, sollicite en effet l’aide de Pierre Chassagne pour séduire une femme sur une application de rencontres... Florence, aussi, fait appel à la technologie pour rencontrer l’âme-sœur. Parviendront-ils à s’oublier l’un l’autre ?

Avec : Nicolas Gob (Antoine Verlay), Eléonore Bernheim (Florence Chassagne), Philippe Duclos (Pierre Chassagne), Benjamin Egner (Alex Prado), Salomé Partouche (Adèle Attias)...

En guests dans cet épisode : Armelle Deutsch (Claire Jodelle), Loup-Denis Elion (Christophe Jodelle), Boris Terral (Sandro Botticelli).

22:45 Épisode 9x01 Mourrir avec Cézanne

Dans son atelier parisien, une professeure de dessin, grande admiratrice de Paul Cézanne, est assassinée précisément au moment où son mari, un artiste peintre, l'appelle depuis Aix-en-Provence, croyant enfin avoir trouvé le bon point de vue pour peindre la montagne Sainte-Victoire, sur les traces de son maître.

Le capitaine Antoine Verlay et l'historienne Florence Chassagne ne tardent pas à faire le rapprochement entre ce meurtre insolite et l'œuvre du célèbre artiste provençal.

Comprenant au cours de l'enquête qu'une des clés du mystère se trouve à Aix-en-Provence, le duo décide de s'y rendre pour enquêter...

Dernière modification le samedi, 07 mars 2026 11:50
