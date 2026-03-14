"Maison de retraite", résumé des épisodes diffusés lundi 16 mars 2026 sur TF1 (vidéo)

Lundi 16 mars 2026 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes de "Maison de retraite", une nouvelle série inédite adaptée des films à succès.

L'histoire en quelques lignes...

Le foyer Lino Vartan accueille pour la première fois des ados condamnés au travail d’intérêt général au sein de la maison de retraite... mais c’est la guerre entre les générations : nos séniors hauts en couleurs refusent de partager leur paradis avec des criminels !

Milann tente de les convaincre de l’intérêt du transgénérationnel quand deux policiers viennent le chercher. Il n'a d’autre choix que de les suivre... chargeant Adèle, l'aide soignante, de veiller sur les lieux.

Panique et pression énorme pour la jeune femme qui doit gérer ses pensionnaires hauts en couleurs, sa fille, sa rupture avec son mari qui revient à la charge... et Alban qui veut sa place de directrice !

Alors qu’elle découvre avec stupeur que Milann vient d’être déféré, second coup de bambou : la région vient de leur supprimer leurs subventions !

Mais qui en veut au foyer Lino Vartan ?

Résumé des épisodes

Cette série inédite se compose de 6 épisodes de 52 minutes qui sont réalisés par Claude Zidi Jr et Kev Adams.

Les épisodes 3 & 4 seront diffusés lundi 16 mars 2026 à partir de 21:10.

Épisode 1x03 • Ancêtre et en os

Les anciens décident de faire un gala de charité pour sauver leur foyer, mais Alfred, victime d'un malaise cardiaque, accuse la jeune Inès d'en être la cause. Les anciens décident de mener l'enquête : qui est-elle ? Que cherche-t-elle ?.

Épisode 1x04 • C'est Broadway !

Alors que le gala se prépare, Fleurette est triste : ses petits-neveux ne pourront y assister. Comme d'habitude, ils ne viennent jamais la voir. Anciens et TIG font équipe pour les faire débarquer... en leur faisant croire que Fleurette est morte !

Avec : Stefi Celma (Adèle), Jarry (Alban), Daniel Prévost (Alfred), Chantal Ladesou (La colonelle), Liliane Rovère (Sylvette), Michel Jonasz (Albert), Firmine Richard (Fleurette), Enrico Macias (Rico), Claudette Walker (Marguerite), Pierre-François Martin-Laval (Anthony), Manon Balasuriya (Inès), Aboubacar Bidanessy (Badou), Maleaume Paquin (Jules), Nicoletta (Nicole), Zoé Diowo Ceccaldi (Lily), Gary Mihaileanu (Christophe), Virginie Vignon (Aline)...