Les résumés de "Ici tout commence" du 16 au 20 mars 2026 sur TF1

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 16 au 20 mars 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 16 mars 2026 • Épisode 1393

Coline attend Stanislas au tournant. Léonard prend Malik en main. En voulant bien faire, Mehdi ne réalise pas dans quoi il met les pieds...

Mardi 17 mars 2026 • Épisode 1394

Angèle fait fausse route ! Rose et Enzo se font remonter les bretelles. Face à Denis, Anouk et Mehdi décident de s'allier !

Mercredi 18 mars 2026 • Épisode 1395

Grâce à Angèle, Stanislas triomphe ! Loup revient sur sa décision. Avec Jeanne, Denis sort le grand jeu.

Jeudi 19 mars 2026 • Épisode 1396

Tout est bien qui finit bien pour Stanislas ! Loup et Bianca sont comme chien et chat. Rose propose un défi de taille aux jeunes chefs du master.

Vendredi 20 mars 2026 • Épisode 1397

Un trouble s'installe en Jasmine... Pour Stanislas, les liens sont renoués. Loup et Bianca ont les yeux plus gros que le ventre.