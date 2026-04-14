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"Flashback" saison 2, résumé des épisodes diffusés sur TF1 jeudi 16 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 14 avril 2026 115
"Flashback" saison 2, résumé des épisodes diffusés sur TF1 jeudi 16 avril 2026

Jeudi 16 avril 2026 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes de la seconde saison inédite de la série "Flashback" avec Michaël Youn et Castance Gay. Voici ce qui va se passer dans les épisodes 3 & 4.

La saison 2 en quelques lignes...

Après avoir sauvé son père et de retour en 2024, Elsa découvre le prix de son intervention : sa mère Anouk a été assassinée en 1996 par une mystérieuse silhouette affublée d'un masque de Chirac et son frère Hugo, le cœur brisé, l'a suivie quelques mois plus tard. Elsa comprend que l’enquête sur le meurtre de sa mère a été bâclée et que quelqu’un au sein du commissariat cherchait à étouffer l’affaire. Pour réparer ce chaos temporel, Elsa n'a qu'une solution : retourner dans le passé pour empêcher la mort d'Anouk.

Mais en 1996, rien ne va plus chez les LeTellier ! Josselin, rétrogradé, joue les flics infiltrés dans le fameux gang des Jacquots pour sauver sa carrière. Ceux-là mêmes qui seraient liés au meurtre d’Anouk ! Quant à Anouk, elle a claqué la porte de sa vie de femme au foyer pour reprendre ses études.

Le nouveau défi d'Elsa : démasquer l'assassin de sa mère, reconstituer sa famille idéale et faire équipe avec un père aux méthodes toujours aussi peu recommandables. Mais reste à découvrir qui a tué Anouk... et qui a voulu étouffer l’affaire ?

Résumé des épisodes

Cette seconde saison se compose de six épisodes de 52 minutes. Deux nouveaux épisodes seront diffusés jeudi 16 avril 2026 à partir de 21:10.

Épisode 2x03

Le meurtre d'une employée de vidéoclub plonge Elsa et Josselin dans une enquête complexe. La victime semble liée à un trafic de cannabis et à une maison de retraite.

Parallèlement, Elsa mène une enquête secrète pour sauver sa mère, mais le temps presse et les pistes s'amenuisent...

Épisode 2x04

Un drame survient dans une chaîne de fast-food, plongeant la PJ dans une enquête où ambition et profit côtoient le scandale.

Josselin découvre qu'Elsa en sait beaucoup trop sur lui et commence à se poser des questions sur ses véritables intentions.

Avec : Michaël Youn (Josselin), Constance Gay (Elsa), Julien Pestel (Benoît), Olivia Côte (Colette), Malek Lamraoui (Nadir), Vanessa David (Anouk), Lionel Erdogan (Garnier), Caroline Anglade (Carole), Siméon Poissonnet-Maillet (Serge), Frédéric Epaud (Bernard), Inès Doyen Arab (Malia), Julie Kpéré (Awa), Aurélien Jacob (Pierrot-Le-Couz), Yann Sundberg (Varan), Jérôme Paquatte-Fremy (Le Président)

Avec la participation de : Sam Karmann (Perroni).

Dernière modification le mardi, 14 avril 2026 09:32
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