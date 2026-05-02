Les résumés de "Plus belle la vie" du 4 au 8 mai 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 4 au 8 mai 2026.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 4 mai 2026 • Épisode 575

Avec l'aide d'un proche, Ariane découvre qu'une personne liée à son entourage cache un passé sombre. Tandis que l'attitude de Boher inquiète ses collègues, une nouvelle réjouissante vient apaiser les troubles de Jennifer.

Mardi 5 mai 2026 • Épisode 576

Au commissariat, un allié improbable propose à Ariane de collaborer sur l'affaire en cours. Décidé, Jules cherche à découvrir l'identité d'un mystérieux bienfaiteur. Luna, quant à elle, aimerait réparer les choses avec quelqu'un qu'elle a blessé.

Mercredi 6 mai 2026 • Épisode 577

Face à Djawad, Ariane décide de faire preuve d'honnêteté. Au Pavillon des fleurs, Luna et Blanche reçoivent un cadeau qui ne laisse pas Jules indifférent. Pendant ce temps, Lucie surprend une conversation qui l'inquiète.

Jeudi 7 mai 2026 • Épisode 578

Malgré les avertissements de Patrick, Ariane met tout en œuvre pour piéger le coupable. Durant le tutorat, Lucie tente de découvrir la vérité. Au cabinet médical, Riva est persuadé de tenir un scoop.

Vendredi 8 mai 2026 • Épisode 579

Alors qu'Ariane peut accoucher d'une minute à l'autre, le danger se rapproche. De son côté, Jules fait une découverte inquiétante sur le mystérieux bienfaiteur. Troublée, Jennifer se tourne vers Barbara pour un conseil...