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Les résumés de "Ici tout commence" du 4 au 8 mai 2026 sur TF1

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 2 mai 2026 186
Les résumés de "Ici tout commence" du 4 au 8 mai 2026 sur TF1

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 4 au 8 mai 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 4 mai 2026 Épisode 1428

Anouk est sur tous les fronts. Face à Noé, Teyssier arrondit les angles. Avec Ferdinand, Billie n'est pas claire.

Mardi 5 mai 2026 Épisode 1429

Andréa fait l'aumône. Avec Teyssier, Carla ne prend pas de gants. Avec Ferdinand, Gaspard met de l'huile sur le feu.

Mercredi 6 mai 2026 Épisode 1430

Hector coupe le cordon ! Le succès de César fait parler... Chez les Teyssier, Noé casse l'ambiance.

Jeudi 7 mai 2026 Épisode 1431

Clotilde tente le tout pour le tout pour se racheter auprès d'Hector. Pour la soirée clandestine, Milan se débride ! Coline découvre les rendez-vous secrets de César...

Vendredi 8 mai 2026 Épisode 1432

Hector est entre deux eaux. À la soirée, Milan fait ses preuves. Coline comprend mieux le choix de César...

Dernière modification le samedi, 02 mai 2026 10:51
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