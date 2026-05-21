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"Capitaine Marleau - A contre-courant" à revoir sur France 2 samedi 23 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 21 mai 2026 408
"Capitaine Marleau - A contre-courant" à revoir sur France 2 samedi 23 mai 2026

Samedi 23 mai 2026 à 21:10, France 2 vous proposera revoir l'épisode « À contre-courant » de la série "Capitaine Marleau" avec Corinne Masiero et David Hallyday, Romane Bohringer, Olivier de Benoist...

L'histoire en quelques lignes...

Grégoire, grand reporter exilé sur une île bretonne, reçoit ses anciens amis de lycée pour un weekend de retrouvailles. Mais l’ambiance festive se tend lorsqu'il leur présente sa fiancée, la jolie Carla, qui est beaucoup plus jeune et qui, surtout, est la fille de Max et Florence, deux des membres de la bande.

Le lendemain le bateau de Grégoire explose, provoquant la mort de leur ami Micka.

Max a-t-il voulu, de colère, détruire le bateau, tuant malencontreusement Micka ?

Marleau la terrienne débarque et découvre que ce groupe partage quelques douloureux secrets. Mais une évidence s'impose : Grégoire s'est fait beaucoup d'ennemis au gré de ses enquêtes journalistiques…

Avec : Corinne Masiero, David Hallyday, Romane Bohringer, Olivier de Benoist, Liah O’Prey, Saïda Jawad, Nicolas Carpentier, Riwan Belkacemi, Cyrille Thouvenin,  Jérôme Deschamps, Astrid Bergès-Frisbey, Julien Cottereau, Maxense Vandevelde, Ludovic Hervé, Pascal Delmaire-Sizes.

Dernière modification le jeudi, 21 mai 2026 10:08
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