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"Zodiaque" jeudi 25 juin 2026 sur TF1, résumé du 3ème épisode diffusé cette semaine (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 23 juin 2026 299
"Zodiaque" jeudi 25 juin 2026 sur TF1, résumé du 3ème épisode diffusé cette semaine (vidéo)

Jeudi 25 juin 2026 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes de "Zodiaque", la grande saga qui fait son retour sur TF1 22 ans après la diffusion de la première saison.

L'histoire en quelques lignes...

À Aix-en-Provence, la riche famille Escoffier est frappée par une série de meurtres mystérieux qui portent la marque du Zodiaque, un tueur en série qui a sévi dans la région vingt ans plus tôt, mais que tous croyaient mort...

Résumé des épisodes

Après la diffusion des deux premiers épisodes, TF1 ralenti le rythme et propose désormais un seul inédit chaque jeudi soir.

Épisode 3

Keller, Nadia et Garance tentent de retrouver Stella, retenue par Eliott qui cherche à venger la mort de sa mère.

Keller soupçonne Adrien d'être le commanditaire des actions d'Eliott.

Nadia découvre que les nouveaux crimes du Zodiaque sont liés à une ancienne affaire de viol.

Avec : Francis Huster (Keller), Erika Sainte (Garance Lombardi), Philypa Phoenix (Nadia Roman), Marine Delterme (Béatrice Escoffier), Lannick Gautry (Vincent Escoffier), Arthur Jugnot (Lucas Escoffier), Marie Christine Barrault (Hélène Escoffier), Zoï Severin (Stella Lombardi), Annelise Hesme (Fiona Lombardi), Catherine Marchal (Fanny Lefur), Alex Doux (Adrien Escoffier), Youcef Agal (Simon), Simon Rérolle (Mathieu Lefur), Blandine Papillon (Audrey Escoffier), Nicolas Mailho (Eliott Rocca), Nicolas Grandhomme (Paul Lefur), Emmie Poinsot (Juliette Lefur), Laoni Lotthé (Romane), Lisa Coletti (Mathilde (la couturière)), Vincent Pasdermadjian (Rémi Delcourt), Yanisse Mahmoudi (Emplyé de sécurité de Vincent), Léonie Garcia (Emplyée Palais de Justice), Jean-Jacques Rouvière (Le Prêtre).

Dernière modification le mardi, 23 juin 2026 11:27
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