"Alex Hugo - La part du diable" à revoir sur France 3 jeudi 25 juin 2026 (vidéo)

Jeudi 25 juin 2026 2023 à 21:10, France 3 vous proposera de revoir un épisode de la série "Alex Hugo" avec Samuel Le Bihan : « La part du diable ».

L'historique en quelques lignes...

Du haut des montagnes de Lusagne, Alex assiste émerveillé au vol d’un homme en wingsuit, avant de devenir le spectateur abasourdi de sa chute vertigineuse.

Arrivé le premier sur place, le flic de la Rurale comprend très vite qu’il ne s’agit pas d’un accident mais d’un sabotage.

Au domicile de la victime, Alex découvre des lettres anonymes et menaçantes, d’une grande violence. Mais le corbeau ne s’est pas arrêté là, et plusieurs habitants de la vallée, sans liens apparents, s’avèrent eux aussi destinataires de ces courriers. Quand certains d’entre eux sont victimes d’accidents graves, la peur va se répandre comme une traînée de poudre...

Avec : Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Mikaël Fitoussi (Renart), Fabien Baïardi (Tony Leblanc), Bénédicte Choisnet (Solène Ragin), Cédric Appietto (Pierre Luxin), Eric Herson-Macarel (Vassile Lupu), Myra Bitout (Wendi Madar), Hubert Delattre (Sébastien Dalmatte), Charlie Nelson (Claude Ragin)...