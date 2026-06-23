"Happy Valley" saison 2, les derniers épisodes diffusés sur Arte jeudi 25 juin 2026

Jeudi 25 juin 2026 à partir de 20:55, Arte diffusera les trois derniers épisodes de la seconde saison d'"Happy Valley" une mini-série inédite multirécompensée qui, sur fond de détresse sociale, brosse le poignant portrait d’une femme d’action hantée par le passé.

La saison 2 en quelques lignes...

Dix-huit mois après les événements de la première saison, la sergente de police Catherine Cawood pense avoir laissé derrière elle son affrontement avec Tommy Lee Royce. Mais la découverte du cadavre de la mère de Tommy relance de vieilles blessures et ouvre une nouvelle enquête criminelle.

Parallèlement, plusieurs affaires s'entrecroisent : une série de meurtres visant des femmes, un réseau de trafic humain, et les manipulations de Tommy depuis sa cellule de prison. Catherine doit aussi gérer des tensions familiales croissantes autour de son petit-fils Ryan, toujours lié malgré lui à son père biologique.

Résumé des épisodes

Cette seconde saison se compose de 6 épisodes de 52 minutes. Les trois premiers épisodes seront diffusés jeudi 18 juin 2026 à partir de 20:55 sur Arte.

Épisode 2x04

Une nouvelle agression est commise. La victime, une prostituée prénommée Leonie, a le réflexe de noter le numéro de la plaque d'immatriculation du fuyard, qui est rapidement interpellé. Il s'agit de Sean Balmforth, employé fraîchement licencié de l'entreprise de Nevison Gallagher.

Le jour de son anniversaire, Ryan reçoit un cadeau d'un inconnu, ce qui ne manque pas de surprendre toute la famille Cawood.

Le nom de John Wadsworth figure dans le répertoire du portable de Vicky Fleming. L'inspecteur avoue alors qu'il connaissait la défunte. Daryl, le fils d'Alison, est victime d'une agression et se défend à coups de marteau...

Épisode 2x05

Tommy Lee Royce manipule Frances tant et si bien que celle-ci élabore un plan pour éliminer Catherine.

Continuant à clamer son innocence, Sean Balmforth est pourtant inculpé des meurtres des quatre femmes de Calder. Une nouvelle que John accueille avec soulagement.

Catherine remplace le circuit automobile offert par le père de Ryan, mais l'enfant, déstabilisé, refuse son cadeau et écrit en cachette une lettre à son père.

Un cinquième cadavre de femme est retrouvé, qui disculpe Sean.

Inquiète de découvrir que la voiture de Daryl est abîmée, Alison se pose des questions...

Épisode 2x06

Convaincue que Frances tente de manipuler Ryan, Catherine se rend à l'école afin de faire part de ses doutes à la directrice.

Poursuivant son enquête au sujet de l'agression de Daryl, elle se met en quête du jeune homme et arrive chez Alison, où elle découvre deux cadavres.

Andy Shepherd, chef de la brigade criminelle, commence à envisager, au vu des indices recueillis, que le coupable des meurtres se trouve peut-être au sein même de la police...