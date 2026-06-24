"Capitaine Marleau - La der des der" à revoir sur France 2 vendredi 26 juin 2026 (vidéo)

Dans les Yvelines se joue un duel entre le capitaine Marleau et un avocat médiatique, interprété par Yvan Attal. Une enquête à voir ou revoir sur France 2 vendredi 26 juin 2026 à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

Duel sous l'Empire. Deux pistolets font feu. Un homme s’écroule, mortellement touché.

Marleau embarque le tireur, un avocat médiatique et flamboyant avec qui elle a de vieux comptes à régler. Il se prétend innocent, victime d'un accident ou, pire, d'une machination : le mort était son ami ! Ce n’était qu’un jeu, les armes devaient tirer à blanc !

Quelqu’un a sûrement chargé la sienne à son insu ! Qui et pourquoi ? Essaie-t-il de duper la capitaine ? Un nouveau duel commence…

Avec : Corinne Masiero, Yvan Attal, Amira Casar, Robert Bensimon, Alice de Lencquesaing, Marius Colucci, Anna Biolay, Maxence Perrin.

Avec la participation de Laurent Gamelon et Michaël Abiteboul.