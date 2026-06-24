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"Capitaine Marleau - La der des der" à revoir sur France 2 vendredi 26 juin 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 24 juin 2026 96
"Capitaine Marleau - La der des der" à revoir sur France 2 vendredi 26 juin 2026 (vidéo)

Dans les Yvelines se joue un duel entre le capitaine Marleau et un avocat médiatique, interprété par Yvan Attal. Une enquête à voir ou revoir sur France 2 vendredi 26 juin 2026 à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

Duel sous l'Empire. Deux pistolets font feu. Un homme s’écroule, mortellement touché.

Marleau embarque le tireur, un avocat médiatique et flamboyant avec qui elle a de vieux comptes à régler. Il se prétend innocent, victime d'un accident ou, pire, d'une machination : le mort était son ami ! Ce n’était qu’un jeu, les armes devaient tirer à blanc !

Quelqu’un a sûrement chargé la sienne à son insu ! Qui et pourquoi ? Essaie-t-il de duper la capitaine ? Un nouveau duel commence…

Avec : Corinne Masiero, Yvan Attal, Amira Casar, Robert Bensimon, Alice de Lencquesaing, Marius Colucci, Anna Biolay, Maxence Perrin.

Avec la participation de Laurent Gamelon et Michaël Abiteboul.
Dernière modification le mercredi, 24 juin 2026 10:13
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