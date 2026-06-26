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"Hudson et Rex" saison 7, résumé des épisodes diffusés sur France 3 dimanche 28 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 26 juin 2026 234
"Hudson et Rex" saison 7, résumé des épisodes diffusés sur France 3 dimanche 28 juin 2026

Dimanche 28 juin 2026 à partir de 21:10, France 3 diffusera quatre nouveaux épisodes inédit de la 7ème saison toujours aussi intrigante et pleine de rebondissements de la série "Hudson & Rex".

De retour pour une septième saison, le lieutenant Charlie Hudson et son extraordinaire partenaire Rex, un berger allemand, continuent de résoudre des affaires complexes avec l'aide des lieutenants Sarah Truong, Jesse Mills et du commandant Joe Donovan à Terre-Neuve.

Résumé des épisodes

Cette 7ème saison se compose de 16 épisodes de 45 minutes. Les épisodes 5 à 8 seront diffusés dimanche 28 juin 2026 à partir de 21:10 sur France 3.

Épisode 5 Un regard neuf

Aubrey Anderson, un ancien journaliste spécialisé dans les affaires criminelles originaire de St John est de passage dans sa ville natale pour faire la promotion de son livre qui retrace l’histoire d’une affaire non élucidée, celle du meurtre de Rory Trenton, qui a eu lieu sept ans plut tôt. Il donne une lecture à laquelle assiste la femme du défunt, qui outrée de la sortie du livre, l’insulte devant tout le monde. Quelqu’un filme la scène, la vidéo fait le buzz, et la police de Saint John est chargée de rouvrir le dossier..

Épisode 6 Essaim funeste

Une apicultrice est attaquée par des abeilles et succombe à ses blessures. La police retrouve un message mystérieux épinglé sur son corps : "La reine est morte". Sarah interroge l'entourage de la victime, notamment des membres de l'association d’apiculture dont elle était la présidente. Jesse, lui, découvre des indices inattendus dans la flore qui entoure les ruches. Quant à Donovan, il élabore une théorie audacieuse.

Épisode 7 Un baiser empoisonné

Jesse et son amie Stella passent la soirée dans un pub où ils font un mini-concert. Stella participe aussi à une cérémonie d'initiation typique de Terre-Neuve. Plus tard, ils perdent connaissance. Sarah découvre qu'ils ont été empoisonnés à la belladone. D'autres clients ont subi le même sort et l'un d'entre eux n'a pas survécu. La police de Saint John se lance à la recherche de l'empoisonneur. Mark, qui travaille pour l'unité des enquêtes spéciales à Halifax, profite de son passage à Terre-Neuve pour aider à l'arrestation du coupable.

Épisode 8 Vols sans effraction

Un homme est poignardé chez lui lors d'une tentative de cambriolage. L'alarme ne s'est pas déclenchée donc les cambrioleurs connaissaient le code. Sarah interroge la femme de ménage, mais Jessie découvre que c'est le système de sécurité entier qui a été hacké et que plusieurs données ont fuité. Après une deuxième effraction avec exactement le même mode opératoire, l'équipe se rend compte qu'elle a affaire à une bande organisée qui vise un butin beaucoup plus important.

Dernière modification le vendredi, 26 juin 2026 10:49
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