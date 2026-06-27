Les résumés de "Plus belle la vie" du 29 juin au 3 juillet 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 29 juin au 3 juillet 2026.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 29 juin 2026 • Épisode 615

Épaulé par Léa, Boher prend son courage à deux mains pour faire face à un sujet sensible. De son côté, Barbara voit avec désespoir son projet tomber à l'eau. Quant à Thomas, il prépare une surprise à Riva.

Mardi 30 juin 2026 • Épisode 616

Au commissariat, Patrick fait une découverte troublante qui vient semer le doute. Les filles prennent le chemin de la montagne, mais une première altercation interrompt leur randonnée. Au bar, Aya est bien décidée à se surpasser.

Mercredi 1er juillet 2026 • Épisode 617

Un mystérieux incident bloque l'avancée du groupe de randonneuses à leur réveil. Au Mistral, Blanche doit affronter une rumeur qui circule à son sujet. Pendant ce temps, Babeth tente d'empêcher Patrick de commettre une folie.

Jeudi 2 juillet 2026 • Épisode 618

Laura renoue avec ses instincts de policière lors d'une randonnée et se retrouve confrontée à une situation inattendue. Babeth cherche le meilleur moyen de surprendre Patrick pour une occasion spéciale. De son côté, Louis s'inquiète des choix de Zoé et tente de comprendre ses motivations.

Vendredi 3 juillet 2026 • Épisode 619

Lors d'une randonnée, la tension monte entre les participantes alors que le danger se rapproche. Blanche reçoit de l'aide, mais elle le regrette rapidement. Au Mistral, Vanessa confie à Thomas que ses problèmes avec sa fille Ophélie sont loin d'être résolus.