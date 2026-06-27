Les résumés de "Ici tout commence" du 29 juin 2026 au 3 juillet 2026 sur TF1

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 29 juin au 3 juillet 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 29 juin 2026 • Épisode 1468

Avec l'arrivée de Mentissa à L'hôtel Jourdain, Alice est sous pression. Au Double A, Anaïs fait du neuf avec du vieux. Pénélope convainc Enzo et Billie des bienfaits de la seconde chance.

Mardi 30 juin 2026 • Épisode 1469

Déjà tiraillée, Alice retrouve une vieille connaissance... Entre Teyssier et Hector, le choc des titans est déclaré ! À l'Institut, Bakary se rend compte que la fête est finie.

Mercredi 1er juillet 2026 • Épisode 1470

Pour Gaëtan, Alice tente de remonter la pente. Bakary prend une décision qui va changer sa vie. Au restaurant éphémère, Lionel tente de ménager la chèvre et le chou.

Jeudi 2 juillet 2026 • Épisode 1471

Pour Gaëtan, tous les chemins mènent aux Wiesberg... Bakary trouve enfin la clef du cœur de Teyssier ! À L'institut, Fleur montre les griffes.

Vendredi 3 juillet 2026 • Épisode 1472

Le terrible compte à rebours pour L'hôtel Jourdain est lancé. À L'institut, la complicité de Loup et Bianca prend un coup.