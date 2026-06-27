recherche
Séries

Les résumés de "Ici tout commence" du 29 juin 2026 au 3 juillet 2026 sur TF1

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 27 juin 2026 265
Les résumés de "Ici tout commence" du 29 juin 2026 au 3 juillet 2026 sur TF1

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 29 juin au 3 juillet 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 29 juin 2026 Épisode 1468

Avec l'arrivée de Mentissa à L'hôtel Jourdain, Alice est sous pression. Au Double A, Anaïs fait du neuf avec du vieux. Pénélope convainc Enzo et Billie des bienfaits de la seconde chance.

Mardi 30 juin 2026 Épisode 1469

Déjà tiraillée, Alice retrouve une vieille connaissance... Entre Teyssier et Hector, le choc des titans est déclaré ! À l'Institut, Bakary se rend compte que la fête est finie.

Mercredi 1er juillet 2026 Épisode 1470

Pour Gaëtan, Alice tente de remonter la pente. Bakary prend une décision qui va changer sa vie. Au restaurant éphémère, Lionel tente de ménager la chèvre et le chou.

Jeudi 2 juillet 2026 Épisode 1471

Pour Gaëtan, tous les chemins mènent aux Wiesberg... Bakary trouve enfin la clef du cœur de Teyssier ! À L'institut, Fleur montre les griffes.

Vendredi 3 juillet 2026 Épisode 1472

Le terrible compte à rebours pour L'hôtel Jourdain est lancé. À L'institut, la complicité de Loup et Bianca prend un coup.

Dernière modification le samedi, 27 juin 2026 11:26
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;L'éclipse&quot; avec Monica Vitti et Alain Delon sur Arte lundi 29 juin 2026

"L'éclipse" avec Monica Vitti et Alain Delon sur Arte lundi 29 juin 2026

27 juin 2026 - 12:45

Sur le même thème..

&quot;Camping paradis - Retour de flamme au Paradis&quot;, épisode inédit diffusé sur TF1 lundi 29 juin 2026

"Camping paradis - Retour de flamme au Paradis", épisode inédit diffusé sur TF1 lundi 29 juin 2026

27 juin 2026 - 11:24

A ne pas manquer...

&quot;Vivement Dimanche&quot;, les invités de Michel Drucker le 28 juin 2026 sur France 3

"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 28 juin 2026 sur…

27 juin 2026 - 11:06 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...