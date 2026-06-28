"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 29 juin au 3 juillet 2026 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 29 juin au 3 juillet 2026.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 29 juin 2026 • Épisode 1954

Tandis que les problèmes de couple d’Alain semblent réjouir Clémence, Fourneau décide de quitter sa femme.

Mardi 30 juin 2026 • Épisodes 1955

Alors que Salomé souffre de devoir garder sa relation secrète, Guillaume réalise que la presse lui met des bâtons dans les roues.

Mercredi 1er juillet • Épisode 1956

Fourneau et Elisabeth découvrent que quelqu’un d’autre connaît leur secret. De son côté, Noura est prise pour cible.

Jeudi 2 juillet 2026 • Épisode 1957

Salomé découvre une facette inquiétante de Clara. Quant à Elisabeth, elle va devoir se sortir seule du pétrin.

Vendredi 3 juillet 2026 • Épisode 1958

Eve est en proie à un terrible doute : et si Muriel et Boris étaient liés au meurtre d’Eliott ? Quant à Elisabeth, elle pousse Fourneau à prendre une grave décision.