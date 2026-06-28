"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 29 juin au 3 juillet 2026 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 29 juin 2026 • Épisode 1954
Tandis que les problèmes de couple d’Alain semblent réjouir Clémence, Fourneau décide de quitter sa femme.
Mardi 30 juin 2026 • Épisodes 1955
Alors que Salomé souffre de devoir garder sa relation secrète, Guillaume réalise que la presse lui met des bâtons dans les roues.
Mercredi 1er juillet • Épisode 1956
Fourneau et Elisabeth découvrent que quelqu’un d’autre connaît leur secret. De son côté, Noura est prise pour cible.
Jeudi 2 juillet 2026 • Épisode 1957
Salomé découvre une facette inquiétante de Clara. Quant à Elisabeth, elle va devoir se sortir seule du pétrin.
Vendredi 3 juillet 2026 • Épisode 1958
Eve est en proie à un terrible doute : et si Muriel et Boris étaient liés au meurtre d’Eliott ? Quant à Elisabeth, elle pousse Fourneau à prendre une grave décision.