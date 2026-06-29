"All Her Fault" : résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 1er juillet 2026

Mercredi 1er juillet 2026 à 21:10, TF1 diffusera les deux premiers épisodes de la série "All her fault", adaptation du best-seller du même nom d’Andrea Mara.

L'histoire en quelques lignes...

Le pire cauchemar d'une mère devient réalité. En venant chercher son jeune fils après une première invitation chez un camarade d'école, Marissa découvre avec effroi que la femme qui lui ouvre la porte ne connaît ni son enfant, ni son nom.

Alors que le garçon reste introuvable, une course contre la montre s'engage. Entre mensonges, faux-semblants et lourds secrets de famille, cette disparition va faire voler en éclats toutes les certitudes et révéler qu'aucun des proches de Marissa n'est vraiment celui qu'il prétend être.

Résumé des épisodes

Cette mini-série inédite se compose de 8 épisodes. Les trois premiers seront diffusés mercredi 1er juillet 2026 à partir de 21:10.

Épisode 1

Marissa Irvine vient chercher Milo, son fils âgé de 5 ans, chez une autre maman où il a passé l'après-midi à jouer avec un copain, pour la première fois. Mais la femme qui lui ouvre la porte n'est pas la mère qu'elle connaît et Milo n'est pas chez elle. C'est ainsi que commence le pire cauchemar de tous les parents...

Épisode 2

Tandis que le lieutenant Alcaras enquête sur la disparition de Milo, Marissa œuvre de son côté, avec l'aide de Jenny, pour solliciter l'aide du public. Une conférence de presse organisée à cet effet tourne au vinaigre quand des journalistes évoquent la situation financière des Irvine.

Épisode 3

Alcaras se penche sur le récent marathon de Chicago, auquel ont assisté Carrie, la famille Irvine et un nouveau suspect potentiel. Une journée de recherches et de porte-à-porte est organisée pour essayer d'en apprendre plus sur l'enlèvement. Peter tente de prendre les choses en main.