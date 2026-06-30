recherche
Séries

"Zodiaque" jeudi 2 juillet 2026 sur TF1, résumé du 4ème épisode diffusé cette semaine

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 30 juin 2026 252
"Zodiaque" jeudi 2 juillet 2026 sur TF1, résumé du 4ème épisode diffusé cette semaine

Jeudi 2 juillet 2026 à 21:10, TF1 diffusera un nouvel épisode de "Zodiaque", la grande saga qui fait son retour sur TF1 22 ans après la diffusion de la première saison.

L'histoire en quelques lignes...

À Aix-en-Provence, la riche famille Escoffier est frappée par une série de meurtres mystérieux qui portent la marque du Zodiaque, un tueur en série qui a sévi dans la région vingt ans plus tôt, mais que tous croyaient mort...

Résumé des épisodes

TF1 ralenti le rythme et propose désormais un seul inédit chaque jeudi soir. Le 4ème sera diffusé ce jeudi 2 juillet 2026.

Épisode 4

La famille Lefur est dévastée par le coma de Fanny et la fuite de Mathieu, désormais principal suspect.

Keller fouille le passé de la famille Escoffier.

Nadia découvre que Mathieu a enlevé Adrien. Garance comprend qu'elle est la seule à pouvoir l'empêcher de commettre l'irréparable.

Avec : Francis Huster (Keller), Erika Sainte (Garance Lombardi), Philypa Phoenix (Nadia Roman), Marine Delterme (Béatrice Escoffier), Lannick Gautry (Vincent Escoffier), Arthur Jugnot (Lucas Escoffier), Marie Christine Barrault (Hélène Escoffier), Zoï Severin (Stella Lombardi), Annelise Hesme (Fiona Lombardi), Catherine Marchal (Fanny Lefur), Alex Doux (Adrien Escoffier), Youcef Agal (Simon), Simon Rérolle (Mathieu Lefur), Blandine Papillon (Audrey Escoffier), Nicolas Mailho (Eliott Rocca), Nicolas Grandhomme (Paul Lefur), Emmie Poinsot (Juliette Lefur), Laoni Lotthé (Romane), Lisa Coletti (Mathilde (la couturière)), Vincent Pasdermadjian (Rémi Delcourt), Yanisse Mahmoudi (Emplyé de sécurité de Vincent), Léonie Garcia (Emplyée Palais de Justice), Jean-Jacques Rouvière (Le Prêtre).

Dernière modification le mardi, 30 juin 2026 11:17
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Lutèce, sur les traces des Parisii&quot; à voir sur France 5 jeudi 2 juillet 2026

"Lutèce, sur les traces des Parisii" à voir sur France 5 jeudi 2 juillet 2026

30 juin 2026 - 12:13

Sur le même thème..

&quot;La stagiaire&quot; : 4 épisodes à revoir sur France 3 jeudi 2 juillet 2026

"La stagiaire" : 4 épisodes à revoir sur France 3 jeudi 2 juillet 2026

30 juin 2026 - 11:51

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 28 juin 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo)

"66 Minutes" dimanche 28 juin 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo…

28 juin 2026 - 11:31 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...