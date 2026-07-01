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"Meurtres à Sandhamn - Au coeur de l'été" à revoir sur Arte vendredi 3 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 1 juillet 2026 183
"Meurtres à Sandhamn - Au coeur de l'été" à revoir sur Arte vendredi 3 juillet 2026

Vendredi 3 juillet 2026 à partir de 20:55, Arte vous proposera de voir ou de revoir les 3 épisodes de la saison 5 de la série "Meurtres à Sandhamn" : « Au cœur de l'été ».

Si Nora a retrouvé l'amour, elle est prise elle aussi dans la nouvelle spirale sanglante qui s’abat sur la communauté.

Dans le cadre idyllique mais toujours trouble de l'île de Sandhamn, les policiers et l'avocate devront cette fois faire face au meurtre d'un jeune vacancier dans lequel pourraient tremper les forces de l'ordre…

Les fans de la première heure de l'auteure suédoise Viveca Sten se réjouiront de cette enquête tortueuse, adaptée du cinquième volet de sa saga policière.

20:55 Épisode 5x01 Au cœur de l'été (1/3)

L'été bat son plein sur l'île de Sandhamn. Au son de la musique électro, les jeunes vacanciers font la fête. Un matin, on retrouve dans les rochers le corps sans vie d'un adolescent, Victor. Thomas Andreasson, qui se repose sur l'île avec Pernilla, est chargé de l'enquête, épaulé par son fidèle lieutenant Mia Holmgren. En menant les interrogatoires, ils constatent que les versions des amis de Victor diffèrent sur la soirée du meurtre…

21:40 Épisode 5x02 Au cœur de l'été (2/3)

Vera, la fille du petit ami de Nora, se mêle aux touristes. Lorsqu’elle disparaît à son tour, son père et Nora entament des recherches approfondies. Quand ils la retrouvent enfin près du port, elle dit s'être endormie dans un des bateaux. Mais l’adolescente semble dissimuler la vérité…

22:35 Épisode 5x03 Au cœur de l'été (3/3)

Un lambeau de gilet réfléchissant, identique à ceux que portent les forces de l'ordre, est retrouvé sur la scène de crime. Est-il possible qu'un policier soit impliqué dans le meurtre de Victor ? Nora réussit tant bien que mal à convaincre Vera de lui dire la vérité. Alarmée par ses révélations, elle lui intime d'aller parler à la police. Ivre de vengeance, le père de Victor décide de traquer Tobias, le meilleur ami de son fils, que la rumeur a désigné comme le coupable.

Dernière modification le mercredi, 01 juillet 2026 13:22
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