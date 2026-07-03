recherche
Séries

"Hudson et Rex" saison 7, résumé des épisodes diffusés sur France 3 dimanche 5 juillet 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 3 juillet 2026 224
"Hudson et Rex" saison 7, résumé des épisodes diffusés sur France 3 dimanche 5 juillet 2026

Dimanche 5 juillet 2026 à partir de 21:10, France 3 diffusera quatre nouveaux épisodes inédit de la 7ème saison toujours aussi intrigante et pleine de rebondissements de la série "Hudson & Rex".

De retour pour une septième saison, le lieutenant Charlie Hudson et son extraordinaire partenaire Rex, un berger allemand, continuent de résoudre des affaires complexes avec l'aide des lieutenants Sarah Truong, Jesse Mills et du commandant Joe Donovan à Terre-Neuve.

Résumé des épisodes

Cette 7ème saison se compose de 16 épisodes de 45 minutes. Les épisodes 9 à 12 seront diffusés dimanche 5 juillet 2026 à partir de 21:10 sur France 3.

Épisode 9 Traque en forêt

Quand Wyatt Donner assiste à un meurtre commis par le fils d'un gros trafiquant de drogues, il prévient la police de façon anonyme et part se changer les idées dans les bois. La police l'identifie et souhaite obtenir une déposition en bonne et due forme pour assurer la condamnation du tueur. Seulement, Mark, Rex et Jesse ne sont pas les seuls à sa recherche. Une tueuse à gages envoyée par le trafiquant de drogues est aussi à ses trousses.

Épisode 10 Témoin silencieux

Megan, une avocate, est enlevée en pleine rue. Un petit garçon autiste, Brian, assiste à l'enlèvement. Traumatisé, il refuse de témoigner, mais parvient à s’exprimer à travers le dessin, avec l’aide apaisante de Rex. Pendant ce temps, Mark enquête dans le cabinet d’avocats où Megan travaillait, et découvre qu'elle était en conflit avec un collègue et ex-compagnon, Jamie, qu’elle accusait d’escroquerie...

Épisode 11 Un client difficile

Un riche homme d'affaires a été assassiné, alors qu'il mêlait plaisir et travail sur un yacht amarré à Saint John. La montre tape-à-l'oeil qu'il avait au poignet a disparu. Les suspects potentiels sont nombreux : sa femme, son associée, un chef d'entreprise, la capitaine et deux matelots. Afin de retrouver le coupable, Mark, qui fait de son mieux pour apprivoiser Rex, devra se triturer les méninges et mettre à contribution ses collègues. Et si cette montre avait une valeur plus bien grande que celle qu'on lui attribue ?

Épisode 12 Gin, crimes et botanique

Alors qu'il s'apprêtait à faire une grande annonce à l'occasion de la sortie de son nouveau gin, le propriétaire de la distillerie Devereaux est retrouvé mort, noyé dans l'une de ses cuves. Pendant que Rex tente de découvrir l'ingrédient secret de cette nouvelle cuvée, Mark s'intéresse aux tensions qui règnent entre les trois enfants héritiers de l'entreprise.

Dernière modification le vendredi, 03 juillet 2026 10:49
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Soudain seuls&quot; avec Gilles Lellouche et Mélanie Thierry sur France 2 dimanche 5 juillet 2026 (vidéo)

"Soudain seuls" avec Gilles Lellouche et Mélanie Thierry sur France 2 dimanche 5 juillet 2026 (vidéo)

03 juillet 2026 - 10:32

Sur le même thème..

&quot;Meurtres à Sandhamn - Au coeur de l'été&quot; à revoir sur Arte vendredi 3 juillet 2026

"Meurtres à Sandhamn - Au coeur de l'été" à revoir sur Arte vendredi 3 juillet 2026

01 juillet 2026 - 13:19

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; au Japon, les surprises de Tokyo, samedi 4 juillet 2026 sur France 5 (vidéo)

"Echappées belles" au Japon, les surprises de Tokyo, samedi 4 juillet …

02 juillet 2026 - 10:41 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...