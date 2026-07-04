Les résumés de "Plus belle la vie" du 6 au 10 juillet 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 6 au 10 juillet 2026.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 6 juillet 2026 • Épisode 620

Dans le massif de la Sainte-Baume, Laura prend la décision imprudente de faire bande à part. Du côté des Nebout-Boher, les derniers événements viennent bouleverser leur équilibre. Après un week-end compliqué, Thomas et Riva essaient de tenir le coup.

Mardi 7 juillet 2026 • Épisode 621

Dans la forêt, l'étau se resserre dangereusement sur les randonneuses. Pendant ce temps, Aya fait une découverte qui l'amène à douter d'une amitié. Quant à Morgane, elle a la terrible sensation de porter la poisse.

Mercredi 8 juillet 2026 • Épisode 622

L'aventure se poursuit dans la montagne pour nos randonneuses plus en danger que jamais. Luna tente de réconforter Babeth en proie à une grande angoisse. Au Mistral, Thomas conclut un nouveau deal avec Vanessa.

Jeudi 9 juillet 2026 • Épisode 623

Pendant la randonnée, Laura fait une découverte troublante qui vient rebattre les cartes. Le nouveau soutien de Blanche continue de lui faire du tort. À la résidence Massalia, Baptiste met Morgane au défi.

Vendredi 10 juillet 2026 • Épisode 624

Les randonneuses révèlent une trahison familiale qui pourrait tout faire basculer. Du côté du Mistral, le comportement de Blanche fait parler. Le duel est lancé entre deux adversaires redoutables.