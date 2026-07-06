"All Her Fault" : résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 8 juillet 2026

Mercredi 8 juillet 2026 à 21:10, TF1 diffusera trois nouveaux épisodes de la série "All her fault", adaptation du best-seller du même nom d’Andrea Mara.

L'histoire en quelques lignes...

Le pire cauchemar d'une mère devient réalité. En venant chercher son jeune fils après une première invitation chez un camarade d'école, Marissa découvre avec effroi que la femme qui lui ouvre la porte ne connaît ni son enfant, ni son nom.

Alors que le garçon reste introuvable, une course contre la montre s'engage. Entre mensonges, faux-semblants et lourds secrets de famille, cette disparition va faire voler en éclats toutes les certitudes et révéler qu'aucun des proches de Marissa n'est vraiment celui qu'il prétend être.

Résumé des épisodes

Cette mini-série inédite se compose de 8 épisodes. Les épisodes 4 & 6 seront diffusés mercredi 8 juillet 2026 à partir de 21:10.

Épisode 4

Alors qu'il peine à concilier sa vie de famille et son travail, le Lieutenant Alcaras est confronté à un dilemme lorsqu'on lui fait une proposition tentante qui va à l'encontre de ses valeurs.

Pendant ce temps, la police s'efforce d'identifier l'homme mystère aperçu au marathon avec Carrie et Milo.

Épisode 5

Le lieutenant Alcaras apporte de nouvelles informations concernant la planque de Carrie, ce qui jette le doute sur tous les membres de la famille Irvine.

Brian commence à découvrir la trahison de Peter, tandis que ce dernier accuse Lia de mentir.

Un secret de famille longtemps enfoui menace de déchirer la famille Irvine.

Épisode 6

La famille Irvine a du mal à retrouver un nouvel équilibre, tout en essayant de se remettre des conséquences de leurs disputes.

Alors que Marissa tente de surmonter les événements passés, Jenny doit faire face à ses propres problèmes familiaux et découvre que Richie lui cache des choses.