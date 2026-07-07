recherche
Séries

"Zodiaque" jeudi 9 juillet 2026 sur TF1, résumé du 5ème épisode diffusé cette semaine

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 7 juillet 2026 149
"Zodiaque" jeudi 9 juillet 2026 sur TF1, résumé du 5ème épisode diffusé cette semaine

Jeudi 9 juillet 2026 à 21:10, TF1 diffusera un nouvel épisode de "Zodiaque", la grande saga qui fait son retour sur TF1 22 ans après la diffusion de la première saison.

L'histoire en quelques lignes...

À Aix-en-Provence, la riche famille Escoffier est frappée par une série de meurtres mystérieux qui portent la marque du Zodiaque, un tueur en série qui a sévi dans la région vingt ans plus tôt, mais que tous croyaient mort...

Résumé des épisodes

TF1 ralenti le rythme et propose désormais un seul inédit chaque jeudi soir. Le 5ème sera diffusé ce jeudi 9 juillet 2026.

Épisode 5

La famille Escoffier est frappée en plein cœur. Hélène avoue avoir commis l'impensable.

Keller et Nadia découvrent l'ampleur des crimes de Cyril Escoffier.

Garance décide d'affronter Audrey, persuadée qu'elle lui cache quelque chose. Les secrets du passé remontent à la surface...

Avec : Francis Huster (Keller), Erika Sainte (Garance Lombardi), Philypa Phoenix (Nadia Roman), Marine Delterme (Béatrice Escoffier), Lannick Gautry (Vincent Escoffier), Arthur Jugnot (Lucas Escoffier), Marie Christine Barrault (Hélène Escoffier), Zoï Severin (Stella Lombardi), Annelise Hesme (Fiona Lombardi), Catherine Marchal (Fanny Lefur), Alex Doux (Adrien Escoffier), Youcef Agal (Simon), Simon Rérolle (Mathieu Lefur), Blandine Papillon (Audrey Escoffier), Nicolas Mailho (Eliott Rocca), Nicolas Grandhomme (Paul Lefur), Emmie Poinsot (Juliette Lefur), Laoni Lotthé (Romane), Lisa Coletti (Mathilde (la couturière)), Vincent Pasdermadjian (Rémi Delcourt), Yanisse Mahmoudi (Emplyé de sécurité de Vincent), Léonie Garcia (Emplyée Palais de Justice), Jean-Jacques Rouvière (Le Prêtre).

Dernière modification le mardi, 07 juillet 2026 17:31
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Volcans d'Auvergne : vont-ils se réveiller ?&quot; à revoir sur RMC Découverte jeudi 9 juillet 2026 (vidéo)

"Volcans d'Auvergne : vont-ils se réveiller ?" à revoir sur RMC Découverte jeudi 9 juillet 2026 (vidéo)

07 juillet 2026 - 19:14

Sur le même thème..

&quot;Happy Valley&quot; saison 3, les derniers épisodes diffusés sur Arte jeudi 9 juillet 2026

"Happy Valley" saison 3, les derniers épisodes diffusés sur Arte jeudi 9 juillet 2026

07 juillet 2026 - 18:18

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 5 juillet 2026 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 5 juillet 2026 sur TF1, sommaire du magazine

04 juillet 2026 - 19:48 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...