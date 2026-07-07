"Zodiaque" jeudi 9 juillet 2026 sur TF1, résumé du 5ème épisode diffusé cette semaine

Jeudi 9 juillet 2026 à 21:10, TF1 diffusera un nouvel épisode de "Zodiaque", la grande saga qui fait son retour sur TF1 22 ans après la diffusion de la première saison.

L'histoire en quelques lignes...

À Aix-en-Provence, la riche famille Escoffier est frappée par une série de meurtres mystérieux qui portent la marque du Zodiaque, un tueur en série qui a sévi dans la région vingt ans plus tôt, mais que tous croyaient mort...

Résumé des épisodes

TF1 ralenti le rythme et propose désormais un seul inédit chaque jeudi soir. Le 5ème sera diffusé ce jeudi 9 juillet 2026.

Épisode 5

La famille Escoffier est frappée en plein cœur. Hélène avoue avoir commis l'impensable.

Keller et Nadia découvrent l'ampleur des crimes de Cyril Escoffier.

Garance décide d'affronter Audrey, persuadée qu'elle lui cache quelque chose. Les secrets du passé remontent à la surface...

Avec : Francis Huster (Keller), Erika Sainte (Garance Lombardi), Philypa Phoenix (Nadia Roman), Marine Delterme (Béatrice Escoffier), Lannick Gautry (Vincent Escoffier), Arthur Jugnot (Lucas Escoffier), Marie Christine Barrault (Hélène Escoffier), Zoï Severin (Stella Lombardi), Annelise Hesme (Fiona Lombardi), Catherine Marchal (Fanny Lefur), Alex Doux (Adrien Escoffier), Youcef Agal (Simon), Simon Rérolle (Mathieu Lefur), Blandine Papillon (Audrey Escoffier), Nicolas Mailho (Eliott Rocca), Nicolas Grandhomme (Paul Lefur), Emmie Poinsot (Juliette Lefur), Laoni Lotthé (Romane), Lisa Coletti (Mathilde (la couturière)), Vincent Pasdermadjian (Rémi Delcourt), Yanisse Mahmoudi (Emplyé de sécurité de Vincent), Léonie Garcia (Emplyée Palais de Justice), Jean-Jacques Rouvière (Le Prêtre).