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"Hudson et Rex" saison 7, résumé des épisodes diffusés sur France 3 dimanche 12 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 10 juillet 2026 213
"Hudson et Rex" saison 7, résumé des épisodes diffusés sur France 3 dimanche 12 juillet 2026

Dimanche 12 juillet 2026 à partir de 21:10, France 3 diffusera les quatre derniers épisodes inédits de la 7ème saison toujours aussi intrigante et pleine de rebondissements de la série "Hudson & Rex".

De retour pour une septième saison, le lieutenant Charlie Hudson et son extraordinaire partenaire Rex, un berger allemand, continuent de résoudre des affaires complexes avec l'aide des lieutenants Sarah Truong, Jesse Mills et du commandant Joe Donovan à Terre-Neuve.

Résumé des épisodes

Cette 7ème saison se compose de 16 épisodes de 45 minutes. Les derniers épisodes, 13 à 16, seront diffusés dimanche 12 juillet 2026 à partir de 21:10 sur France 3.

Épisode 13 Fortitude à Terre-Neuve

Un décès survenu pendant la diffusion en direct d'une émission de téléréalité de survie conduit Mark et ses collègues à découvrir un meurtre déguisé en attaque d'ours. L'équipe met en place un piège filmé pour attraper le meurtrier. Rex reste à l'affut : il sait bien que le coupable est un être humain.

Épisode 14 • Extraterre-Rex

Le meurtre d'une podcasteuse spécialiste des théories du complot plonge les enquêteurs dans l'univers des adeptes de ces théories, parmi lesquels figure l'ancien lieutenant de Mark, qui souffre de stress post-traumatique. Le lien qui unit Rex à ce vétéran s'avère déterminant pour la suite de l'enquête.

Épisode 15 Rex, arme fatale

Sarah et Rex ont été enlevés par un redoutable criminel que Charlie Hudson et son équipe avaient déjà affronté par le passé. Aussi, l'absence de Charlie se fait-elle cruellement ressentir. Mark et Jesse doivent agir rapidement pour empêcher le ravisseur de transformer Rex en une arme meurtrière.

Épisode 16 Drôle d'oiseau

Lors d'une visite guidée, la propriétaire d'un terrain abritant des oiseaux rares est retrouvée morte. Un rubis découvert à son domicile met les enquêteurs sur la piste de son mari, disparu depuis de nombreuses années après le braquage d'une bijouterie. Il revient à Rex de mettre en action ses compétences.

Dernière modification le vendredi, 10 juillet 2026 11:05
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