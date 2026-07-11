Les résumés de "Plus belle la vie" du 13 au 17 juillet 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 13 au 17 juillet 2026.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 13 juillet 2026 • Épisode 625

Dans le massif de la Sainte-Baume, Laura dirige une opération à haut risque. En parallèle, Ophélie apprend une nouvelle troublante. De son côté, Blanche organise un événement pour apaiser les tensions.

Mardi 14 juillet 2026 • Épisode 626

Alors que les randonneuses pourraient vivre leurs dernières heures à la Saint-Baume, Thomas voit son rêve se transformer en cauchemar. Martin, quant à lui, souhaite renouer les liens avec un proche.

Mercredi 15 juillet 2026 • Épisode 627

Les randonneuses se retrouvent dans une situation périlleuse et tentent de s'en sortir. Submergée, Ariane oublie un rendez-vous important. Au commissariat, Idriss conseille un inculpé.

Jeudi 16 juillet 2026 • Épisode 628

Laura est confrontée à un drame. Au bar du Mistral, Thomas et Djawad se lancent dans un brainstorming inédit. Après une visite chez Ariane, Patrick et Babeth s'inquiètent sérieusement pour leur amie.

Vendredi 17 juillet 2026 • Épisode 629

Suite aux récents événements, les randonneuses font face à de nombreux questionnements. Pendant ce temps, de nouveaux incidents continuent de perturber le séjour idyllique de Thomas et Riva. De son côté, Morgane donne un coup de pouce au destin...