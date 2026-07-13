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Final de "All Her Fault", résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 15 juillet 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 13 juillet 2026 232
Final de "All Her Fault", résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 15 juillet 2026 (vidéo)

Mercredi 15 juillet 2026 à 21:10, TF1 diffusera les deux derniers épisodes de la série "All her fault", adaptation du best-seller du même nom d’Andrea Mara.

L'histoire en quelques lignes...

Le pire cauchemar d'une mère devient réalité. En venant chercher son jeune fils après une première invitation chez un camarade d'école, Marissa découvre avec effroi que la femme qui lui ouvre la porte ne connaît ni son enfant, ni son nom.

Alors que le garçon reste introuvable, une course contre la montre s'engage. Entre mensonges, faux-semblants et lourds secrets de famille, cette disparition va faire voler en éclats toutes les certitudes et révéler qu'aucun des proches de Marissa n'est vraiment celui qu'il prétend être.

Résumé des épisodes

Cette mini-série inédite se compose de 8 épisodes. Les épisodes 7 & 8  seront diffusés mercredi 15 juillet 2026 à partir de 21:10.

Épisode 7

Des années après avoir vécu un drame, Carrie rencontre par hasard Milo et développe une obsession pour le petit garçon, au point de finir par le kidnapper. Quand les choses tournent mal, elle est forcée de demander de l'aide, sans soupçonner que les conséquences seront fatales.

Épisode 8

Après le choc de sa rencontre avec Joséphine Murphy, Marissa tente de rassembler les pièces du puzzle pour découvrir la vérité.

Alors que Peter avoue tout, elle doit prendre une décision pour protéger sa famille.

Alcaras découvre la vérité et doit faire un choix difficile...

Dernière modification le lundi, 13 juillet 2026 11:24
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